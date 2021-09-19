 

Открытие палеонтолога Тернер заставит пересмотреть эволюцию животных

19.09.2021, 13:56, Разное
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Элизабет Тернер, палеонтолог из Лаврентийского университета Канады, нашла на северо-западе страны окаменелости губок возрастом 890 миллионов лет. Данная находка оказалась старше на 350 млн лет всех имеющихся находок останков многоклеточных животных.
В обнаруженных окаменелостях хорошо просматриваются тонкие известковые «веточки», принадлежавшие древней губке. Губки – это первые многоклеточные животные, от которых, по всей видимости, произошли остальные организмы.

Данная находка ставит под сомнение утверждение об отсутствии многоклеточных животных на Земле в этом периоде. По мнению многих ученых, климатические условия в то время не способствовали развитию многоклеточных организмов. Также сомнения вызывает возможность получения подобных образований при распаде оболочек некоторых бактерий. Помимо этого отсутствуют в обнаруженных останках достоверные отличительные признаки губок.

Источник: fbm.ru



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