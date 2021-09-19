 

Ученые: Музыка Моцарта способствует борьбе с эпилепсией

19.09.2021, 13:56, Разное
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Учеными из США найден новый метод борьбы с эпилепсией. Прослушивание «Сонаты для двух фортепиано в ре мажоре K448» В.А. Моцарта уменьшает количество приступов у пациентов с эпилепсией.
Сообщается, что благодаря музыке Моцарта снижается частота эпилептической активности практически всех областей головного мозга. Даже 30-секундное прослушивание музыкального отрывка задействует отделы головного мозга, связанные с восприятием звуков, что и вызывает благотворный эффект.

Снижение количества всплесков эпилептических приступов при прослушивании сонаты было установлено и ранее. Однако причины подобного эффекта были непонятны. В новом исследовании указывается, что музыкальное произведение вызывает изменения в лобных долях головного мозга, отвечающих за эмоциональные реакции. Если длительность прослушивания не достигает 30 с, эффект купирования приступов не наблюдается.

Источник: ufanotes.ru



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