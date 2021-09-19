Показатели явки среди участников дистанционного электронного голосования в Москве достигли 90%

“Общая явка по Москве – бумажные бюллетени и онлайн – составила 36,37%. Мы уже превзошли 2016 год, когда было 35,72%. Но на немного, всего на 1%. По бумажным бюллетеням проголосовало 1 059 тысяч человек”, – прокомментировал ход выборов глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Всего ход выборов в Москве контролируют 16 тысяч наблюдателей, работающих непосредственно на избирательных участках. Кроме этого, сотрудники Штаба круглосуточно наблюдают за происходящим по видеотрансляции, ведущейся с участков. Также под постоянным контролем находится электронное голосование.

Выборы, стартовавшие 17 сентября, завершатся в воскресенье вечером. В 20:00 закроются избирательные участки, а в 19:59 прекратится авторизация участников онлайн-голосования. После этого по всей стране начнется подсчет результатов народного волеизъявления.