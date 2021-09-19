На избирательный участок в Рязанской области пришел мужчина в гидрокостюме

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19.09.2021, 13:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Рязанской области мужчина пришел голосовать на избирательный участок в гидрокостюме и ластах, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

В ходе брифинга ситуационного центра ОП РФ по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в единый день голосования на экран вывели видео из региона, где на УИК 1023 пришел голосовать человек в гидрокостюме и ластах, передает РИА «Новости».

«Только что видео поступило из регионов, любопытный пример. Понятно, что это курьез. Самое забавное, что если это человек, который прописан, пришел с документами, он есть в списке избирательном, то, естественно, отказать никакого повода нет. И естественно, избирательная комиссия дает ему возможность проголосовать», – отметил Григорьев.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени пришел на избирательный участок в костюме главного героя фильмов «Железный человек» киностудии Marvel Тони Старка.



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