Пенсионеры, не получившие подарочных карт на выборах, готовятся штурмовать Свердловский облизбирком

У входа в Свердловский облизбирком собрались десятки пенсионеров, которым не досталось обещанных губернатором подарков за явку на выборы. Пожилые люди уверены, что губернаторские подарки украли сотрудники избиркома.

Несколько недель назад правительство Свердловской области объявило, что некий благотворительный фонд закупил подарочные карты сети магазинов «Пятёрочка», которые будут от имени областных властей выдавать пенсионерам, пришедшим голосовать. Номинал карты – 150 рублей. Все пенсионеры, пришедшие на участки в первый день голосования, получили такие карты. Но уже в субботу на многих участках они закончились.

«Мне губернатор Куйвашев обещал подарок, если я приду на выборы. Вот газета, читайте! Карта в «Пятёрочку», на 150 рублей! Сегодня пришла голосовать, а они говорят, вот вам шиш с маслом! И ведь не побрезговали у стариков красть! Не уйду отсюда, пока все не получат карты! Они от меня так не отделаются!» – заявила ветеран труда Мария Петровских.

Члены участковых комиссий категорически отрицают обвинения в краже карт: «У нас на участке более семисот пенсионеров в списке. А карт доставили только 300. Никто не рассчитывал на такую явку пожилых людей. Хотя 150 рублей для пенсионера огромные деньги, можно было предвидеть, что люди придут!» – рассказал председатель одного из УИКов.

К Облизбиркому продолжают стекаться люди. Они намерены войти и забрать спрятанные карты. Полицейские не вмешиваются, говоря, что их родителей тоже обманули с картами.

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