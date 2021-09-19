Паровые ванночки – важный этап ухода: советы косметолога по их применению

Пар считается важным этапом в процедурах по смягчению кожных покровов, улучшению процесса кровообращения и открытию пор, что способствует гораздо лучшему проникновению в кожу различных сывороток и увлажняющих кремов. Это просто необходимый этап в уходе за кожей лица. Вот некоторые советы относительно того, как правильно проводить паровые ванночки.

Особенности проведения процедур

Нужно проводить паровые процедуры для лица только при условии очищенной кожи. Весь макияж нужно снять. Затем нужно проводить паровые процедуры, но не стоит парить лицо более 10 минут. Если продлить это время, то это может оказывать противоположное действие на кожные покровы.

Для ванночек нужно взять кастрюлю с кипящей водой, термостойкую миску и полотенце, которое должно быть достаточно большим, чтобы покрыть плечи, миску и голову. Распаривание лица может иметь дополнительное преимущество, так как происходит очищение носовых пазух.

Как сделать паровую ванночку

Нужно довести до кипения 4 стакана воды. Перелить в жаропрочную миску и поставить на плоскую столешницу. Добавить требуемые ингредиенты, например, эфирные масла. Также можно делать паровые ванночки, используя отвары трав.

Накинуть на плечи и голову полотенце, удерживая лицо на расстоянии 25-45 см от источника пара. Дышать паром на протяжении 5-10 минут, а затем нанести сыворотку, маску или увлажняющий крем пока кожа еще остается влажной.

Ванночка для стареющей и зрелой кожи

Для приготовления нужно довести воду до кипения и добавить в нее по 1 ст. л. розмарина и цветков ромашки, а также 1 каплю эфирного масла ладана. После проведения процедуры нужно нанести тканевую маску, содержащую увлажняющие и успокаивающие ингредиенты, которые будут идеально подходить для более зрелой кожи.

Благодаря тому что кожные покровы распаренные, ингредиенты маски будут хорошо впитываться, что сделает кожу увлажненной и сияющей.

Ванночка для жирной кожи, склонной к акне

Нужно довести воду до кипения и добавить в нее 3 капли масла чайного дерева и несколько листьев базилика.

После проведения процедуры нанести на кожные покровы глиняную маску. Пар поможет размягчить любые скопления, что облегчит процесс детоксикации и очищения пор.

Для нормальной и комбинированной кожи

Нужно довести воду до кипения и добавить в нее 1 ст. л. свежей или сушеной лаванды, а также 3 капли эфирного масла герани.

После проведения процедуры нужно нанести на кожные покровы охлаждающий спрей. В итоге кожа охлаждается, поры сужаются, получается безупречный внешний вид.

Процедура для сухой кожи

Можно успокоить раздраженную кожу при помощи специальной ванночки с добавлением ромашки. Кроме того, это средство помогает уменьшить покраснение. Можно сочетать ромашковый настой с маслом чайного дерева, чтобы устранить бактерии с поверхности кожи.

Для этого нужно довести воду до кипения и добавить в нее 2 пакетика ромашкового чая и 2 капли эфирного масла чайного дерева. После проведения процедуры нужно нанести увлажняющий крем для лица, чтобы удержать в кожных покровах влагу.

Против отечности

Если часто наблюдается отечность кожных покровов, то нужно приготовить паровую ванночку из черного чая. Кофеин поможет улучшить кровообращение, активизировать лимфодренаж и уменьшить отеки. Масло эвкалипта помогает прочистить забитые дыхательные пути.

Нужно довести воду до кипения и добавить в нее 2 пакетика черного чая и 2 капли эфирного масла эвкалипта. После проведения паровой процедуры нужно на протяжении нескольких минут провести массаж при помощи нефритового валика. Это поможет тонизировать кожные покровы и помочь высвободить скопившуюся жидкость.

Если все еще наблюдается отечность глаз, то стоит поместить охлажденный черный чай в пакетиках в морозильную камеру на 10 минут, а затем приложить к области глаз на 5 минут. После этого нанести крем с кофеином.

Для придания сияния коже

Многие девушки сталкиваются с проблемой тусклой кожи. Порошок матча помогает убрать имеющиеся загрязнения из глубины пор, а розмарин усиливает процесс кровообращения, обеспечивая румяный оттенок лица.

Нужно довести воду до кипения и добавить в нее 2 ст. л. порошка матча и 2 капли эфирного масла розмарина. После проведения процедуры нужно нанести на кожные покровы маску с антиоксидантами. Лучше всего использовать натуральное средство, приготовленное на основе корицы и меда. В итоге получится хорошая маска для омоложения кожных покровов.

Противопоказания

Несмотря на то, что паровые ванночки – это хорошее средство, которое поможет придать красивое сияние кожным покровам, однако есть определенные противопоказания.

Не стоит использовать паровые ванночки при повышенной чувствительности кожи, а также при наличии солнечных ожогов. В таких случаях нужно подождать некоторое время, пока кожные покровы восстановятся.