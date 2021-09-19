Игорь Ильинский и Татьяна Еремеева: как вторая жена спасла актера

Фраза из легендарной киноленты «Москва слезам не верит» о том, что в 45 лет жизнь только начинается, может стать эпиграфом и к истории о судьбе знаменитого актера Игоря Ильинского. По-настоящему счастливым человеком он стал только после 50 лет, победив депрессию и желание свести счеты с жизнью. Кто вернул артисту радость?

Бесконечно преданный театру

Великий актер Игорь Ильинский вошел в историю советского кинематографа благодаря ярким образам Бывалова из «Волги-Волги», Огурцова из «Карнавальной ночи» и множеству других работ.

Любимец зрителей и властей, он отдавал сцене всего себя без остатка. Театр был дорог ему, как первая любовь. Игорь Владимирович преданно служил ему до глубокой старости.

Сын дантиста и курьера театральной конторы, он с детства видел дома известных актеров, посещал с родителями спектакли, что повлекло за собой непреодолимое желание и самому стать актером. Но отец не видел в ребенке будущего артиста. Но юноша все-таки поступил в театральную студию. Позже он неоднократно жалел о своем поведении, но о выборе жизненного пути не жалел.

Увлечения парня отличались многогранностью. Он интересовался и военным делом, и журналистикой, и спортом. Но лидирующую позицию в жизни Игоря Ильинского занял все-таки театр. Парня настолько интересовало это искусство, что он никогда просто так не проходил мимо театральных афиш. Он всегда останавливался, читал содержание и фамилии всех актеров.

Наступил день, когда Ильинский с другом пошли на прослушивание сразу в две студии. Это Школа-студия при Московском драмтеатре и Студия сценического искусства Ф. Ф. Комиссаржевского. Оба учебных заведения были готовы принять талантливых ребят, но выбор пал на театр Комиссаржевского.

Первая потеря

Мать Игоря Ильинского поддержала стремление парня, а вот отец не знал, что сын поступил учиться на актера. Немногим ранее у него случился сердечный приступ. Вскоре Владимира Капитоновича Ильинского не стало.

Смерть отца стала для будущего актера поводом корить себя за не всегда примерное поведение, возможно, послужившее причиной болезни отца.

Вторая потеря

Театральная карьера Игоря Ильинского развивалась успешно, актера считали очень перспективным. Молодой артист много работал, выезжал на гастроли.

Однажды он заразился брюшным тифом. За его жизнь боролась мама Евгения Петровна, на протяжение двух месяцев не отходившая от постели больного сына. Позже Игорь Владимирович будет вспоминать, что всегда видел у постели маму, когда приходил в себя во время горячки. Мама успокаивала его и уверяла, что он обязательно выздоровеет.

Евгения Петровна спасла от тифа не только сына, но и его двоюродную сестру. А вот сама не смогла победить болезнь, заразилась и скончалась.

В душе актера поселилось чувство вины теперь уже за потерю матери. Он делал все возможное, чтобы спасти ее, но у постели родного человека была сиделка, а сам актер не мог подвести зрителей. Он большую часть времени уделял театру.

Третья потеря

Первую любовь актер встретил в 23 года. Несмотря на народное признание, он не был опытен с женщинами, поэтому не ожидал взаимности от начинающей актрисы Татьяны. Девушка не только отказалась ради него от актерской карьеры, но и решила полностью посвятить себя мужу.

Брак продлился 2 десятилетия. Ильинский не всегда хранил супруге верность, но она все прощала, потому что любила его беззаветно. Татьяна заболела тифом во время войны и внезапно скончалась. Этого удара мужчина, обвиняющий себя в неверности, не был готов выдержать. Он решил расстаться с жизнью и отправился на дачу с усыпляющим газовым баллончиком.

Новая жизнь

Тогда судьба уберегла актера от решительного шага. Вскоре он встретил еще одну Татьяну, ставшую его второй супругой. Татьяна Еремеева тоже была актрисой, но не комического, а лирического жанра.

Он был оптимистом, а она пессимисткой. Встреча актеров случилась, когда Ильинскому было 49 лет, а переехавшей из Тамбова Татьяне 38.

Игорь Владимирович пригласил девушку на концерт. Общение переросло в ухаживания, а позже в любовь. В 50 лет Игорь Владимирович впервые стал отцом, жена подарила ему сына Владимира.

Сейчас он работает журналистом. Однажды отец подарил мальчику книгу, на которой написал пожелание всегда прислушиваться к Богу в своем сердце.

Пара прожила вместе почти сорок лет, считая эти годы лучшими в своей жизни.