 

В ЮНЕСКО призвали снять запрет на обучение девочек в школах в Афганистане

19.09.2021, 13:22, Новости дня
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“Если этот запрет будет сохранен, это станет серьезным нарушением основного права девочек и женщин на образование. ЮНЕСКО призывает ответственных за это объявление прояснить ситуацию и вновь открыть школы для всех афганских учеников, как мальчиков, так и девочек”, – говорится в сообщении.

В ЮНЕСКО призвали также разрешить работать в школах женщинам-учителям.

“ЮНЕСКО предупреждает о необратимых последствиях, если девочкам не разрешат быстро вернуться в школу на всех уровнях образования. В частности, отсроченное возвращение девочек в среднюю школу может поставить под угрозу их отставание в образовании и, в конечном итоге, в жизни. Это увеличивает риск полного прекращения учебы и подвергает их воздействию негативных механизмов выживания, таких как детские браки. Это может еще больше усилить неравенство в обучении между мальчиками и девочками и в конечном итоге затруднить доступ девочек к высшему образованию и жизненным возможностям”, – заявила Азуле.

18 сентября телерадиокорпорация BBC сообщила, что движение “Талибан” исключило девочек из процесса обучения в средних школах Афганистана.

Контекст:

“Талибан” был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает “ВВС News Україна”. Женщины должны были носить паранджу. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, Афганистан достиг прогресса в повышении уровня грамотности населения, особенно среди девочек и женщин. В начальных школах число учениц увеличилось почти с нуля до 2,5 млн, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие, сообщила ВВС.

В этом году, когда “Талибан” вновь захватил власть в стране, представители группировки обещали, что не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. При этом женщинам уже запретили заниматься спортом и возглавлять министерства. Также им не разрешено учиться вместе с мужчинами.

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана и создали на его месте орган, который будет исполнять функции исламской “полиции нравов”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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