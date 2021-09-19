В Киеве прошел Марш равенства. Организаторы сообщили, что провокаций не было

Главный лозунг мероприятия в этом году “Плечом к плечу на защиту равноправия”, а тема “Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности”.

Шествие началось на улице Владимирской, далее продолжилось по бульвару Тараса Шевченко, по улицам Терещенковской и Льва Толстого к площади Льва Толстого, где и завершилось около 11.40.

Агентство пишет, что после окончания мероприятия всех участников марша организаторы просят спрятать символику и направляют в метрополитен, на станцию Льва Толстого. Люди постепенно расходятся.

Во время марша у парка Шевченко в Киеве собралось около 100 человек, которые были против мероприятия. В частности, это представители организации “Традиции и порядок”, “Правый сектор”, “Христианский фронт” и ряда других.

По оценкам агентства, в марше участвовало около 5 тыс. человек. При этом организаторы сообщили о 7 тыс. участников, пишет “Интерфакс-Украина”. Они отметили, что марш прошел без провокаций.

“Это уже 10-й прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было… Спасибо нашей полиции за возможность провести безопасный марш”, – сказала директор общественной организации “КиевПрайд” Лени Эмсон на брифинге.

Контекст:

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках “КиевПрайда” прошли в режиме онлайн.

Киевские полицейские и нацгвардейцы переходили на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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