 

В Киеве прошел Марш равенства. Организаторы сообщили, что провокаций не было

19.09.2021, 13:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный лозунг мероприятия в этом году “Плечом к плечу на защиту равноправия”, а тема “Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности”.

Шествие началось на улице Владимирской, далее продолжилось по бульвару Тараса Шевченко, по улицам Терещенковской и Льва Толстого к площади Льва Толстого, где и завершилось около 11.40.

Агентство пишет, что после окончания мероприятия всех участников марша организаторы просят спрятать символику и направляют в метрополитен, на станцию Льва Толстого. Люди постепенно расходятся.

Во время марша у парка Шевченко в Киеве собралось около 100 человек, которые были против мероприятия. В частности, это представители организации “Традиции и порядок”, “Правый сектор”, “Христианский фронт” и ряда других.

По оценкам агентства, в марше участвовало около 5 тыс. человек. При этом организаторы сообщили о 7 тыс. участников, пишет “Интерфакс-Украина”. Они отметили, что марш прошел без провокаций.

“Это уже 10-й прайд, он прошел успешно, он прошел спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и старалась преградить движение колонны, не было… Спасибо нашей полиции за возможность провести безопасный марш”, – сказала директор общественной организации “КиевПрайд” Лени Эмсон на брифинге.

Контекст:

С 2015-го по 2019 год в Киеве состоялось пять Маршей равенства. Они сопровождались столкновениями между полицией и противниками шествия, а также между участниками прайда и членами националистических групп.

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса все мероприятия в рамках “КиевПрайда” прошли в режиме онлайн.

Киевские полицейские и нацгвардейцы переходили на усиленный режим несения службы в связи с запланированным на 19 сентября Маршем равенства в Киеве. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.05 / Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

22.04 / Times – новости о тромбозах не отпугнули британцев от вакцинации, но подорвали доверие к AstraZeneca

22.02 / Лукашенко заявил, что Беларусь и РФ подготовили ряд “дорожных карт” по укреплению сотрудничества

15.09 / Желание достигнуть результата должно быть у двух сторон – Разумков о возможной встрече Путина и Зеленского

05.09 / VOAэкспресс 5 сентября 2020

11.01 / Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе

01.07 / Северный флот взял под контроль учения НАТО

11.09 / Путин заявил о возможном рекорде по вводу жилья в 2021 году

29.09 / План европейской помощи Белоруссии увязали с уходом Лукашенко

07.09 / Полякова: Политики пусть сидят в кабинетах и морды не высовывают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика