Российский эксперт сообщил, когда может открыться первая космическая гостиница

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19.09.2021, 13:08, Новости дня
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Первый космический отель может открыться уже до 2027 года. Об этом заявил российский ученые Андрей Ионин из академии имени Циолковского. Однако здесь все будет зависеть от того, как будет развиваться космический туризм.

Если количество людей, отправляющихся в космические туры, станет большим, появление космической гостиницы станет уже необходимостью, уточняет эксперт. Благодаря такому отелю, путешествия на орбиту станут более комфортными и содержательными.

По мнению российского ученого, строительством первой космической гостиницы, скорее всего, займутся в компании Илона Маска или Джеффа Безоса. Не исключено, что через некоторое время после открытия первого такого отеля появится второй, затем третий и так далее.



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