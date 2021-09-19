Россиян предупредили об опасности скачивания через торрент

Известный российский эксперт в области ИТ-технологий Сергей Иванов предупреждает россиян о том, насколько опасно скачивать пирасткие файлы через торрент. Очень часто они содержат вредоносные коды, говорит специалист.

Обычно люди используют торрент-трекеры, чтобы не платить за контент. На самом деле такие попытки сэкономить могут дорого обойтись. Пиратские сайты также не созданы альтруистами. Через них распространяются вирусные программы, меняющие системные файлы на устройствах.

Последствия предвидеть сложно. Вероятно завладение персональными данными, а также появление больших проблем с компьютером, на который скачивали пиратский контент. Таким образом, экономя малые суммы, вы рискуете потерять большие.