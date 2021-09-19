Специалисты рассказали, что усиливает пользу утреннего кофе

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19.09.2021, 13:02, Разное
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Кофе – самый популярный напиток в мире, и многие люди именно из него начинают свой день. Диетологи советуют добавлять в напиток корицу, которая не только улучшает его вкус, а и приносит пользу организму.
Работа, опубликованная в Diabetes Care, продемонстрировала, что среди 60 людей с диабетом 2 типа, которые употребляли корицу, на 27% упал уровень холестерина ЛПНП и на 26% общего холестерина. Эта же работа показала, что пациенты, которые употребляли добавки из корицы, понизили средний уровень глюкозы натощак на 29%. Но раньше исследователи уже доказали, что регулярное кофе снижает риски развития диабета 2 типа.

В 2013 году в издании Nature опубликовали работу, которая продемонстрировала, что кратковременное употребление корицы связали с понижением систолического и диастолического артериального давления.

Много исследований демонстрируют, что корица считается хорошим дополнением к рациону, когда дело касается снижения рисков рака. Ученые из Национального института рака Читтаранджана выяснили, что корица имеет противовоспалительные и индуцирующие аптоз свойства, помогающие уничтожать злокачественные клетки в толстой кишке. Ранние опыты доказали, что кофе понижает риск возникновения рака колоректального рака и печени. Работа, которую опубликовали не так давно в Science Heritage Journai, продемонстрировала, что корица – отличный помощник в борьбе с раком груди, легких и лейкемией.

Источник: bb.lv



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