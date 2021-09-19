 

Beautiful James стала первой за последние пять лет песней группы Placebo

19.09.2021, 13:02, Разное
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16 сентября 2021 года впервые за пять лет группа Placebo выпустила свой новый сингл «Beautiful James». Данный трек опубликован на YouTube-канале рок-группы. Их последний альбом под названием «Loud Like Love» вышел еще в 2013 году.
Для реализации своего проекта музыканты перевернули свое творчество с ног на голову. Композиция создавалась через призму бессонницы. Солист рок-группы Брайан Молко заявил, что хотел бы, чтобы каждый слушатель их новой композиции нашел для себя что-то свое: «Если наша песня раздражает чопорную публику и скованных людей, да будет так. Я не стану говорить, как вы должны себя чувствовать».

Рок-группа Placebo создана вокалистом и гитаристом Брайаном Молко и басист-гитаристом Стефаном Ольсдалем в Лондоне в 1994 году. Работа над восьмым альбомом группы была начата еще в 2019 рогу. Однако пандемия коронавируса сказалась на процессе записи. Альбом до сих пор не вышел, и точная дата релиза пока не объявлена.

Источник: yandex.ru



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