Beautiful James стала первой за последние пять лет песней группы Placebo

16 сентября 2021 года впервые за пять лет группа Placebo выпустила свой новый сингл «Beautiful James». Данный трек опубликован на YouTube-канале рок-группы. Их последний альбом под названием «Loud Like Love» вышел еще в 2013 году.

Для реализации своего проекта музыканты перевернули свое творчество с ног на голову. Композиция создавалась через призму бессонницы. Солист рок-группы Брайан Молко заявил, что хотел бы, чтобы каждый слушатель их новой композиции нашел для себя что-то свое: «Если наша песня раздражает чопорную публику и скованных людей, да будет так. Я не стану говорить, как вы должны себя чувствовать».

Рок-группа Placebo создана вокалистом и гитаристом Брайаном Молко и басист-гитаристом Стефаном Ольсдалем в Лондоне в 1994 году. Работа над восьмым альбомом группы была начата еще в 2019 рогу. Однако пандемия коронавируса сказалась на процессе записи. Альбом до сих пор не вышел, и точная дата релиза пока не объявлена.

Источник: yandex.ru