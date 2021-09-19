 

Роль Жар-Птицы в третьей части саги “Последний богатырь” сыграет Киркоров

19.09.2021, 13:02, Разное
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Популярный певец Филипп Киркоров снялся в третьей части блокбастера “Последний богатырь”. Об этом написала пресс-служба студии Disney, а сам артист подтвердил в своем Instagram.
В фильме Киркоров сыграет роль волшебной Жар-Птицы, которая поможет главному герою Ивану отыскать в Москве и спасти похищенную Василису. В своих соцсетях певец говорит о том, что был очень рад, получив возможность сыграть в проекте. Ведь за границей все уже устали от таких фантастических персонажей как Человек-паук и Супермен. А колоритные герои российских сказок – Жар-Птица, Баба-Яга, Водяной и Чудо-Юдо гарантировано принесут фильму “Оскар”.

Учитывая то, что в актерском багаже Филиппа Бедросовича уже есть роль Святого Валентина и участие в многочисленных новогодних мюзиклах, роль сказочной Жар-Птицы станет для него новым интересным опытом, а поклонники творчества артиста смогут увидеть его в совершенно новом амплуа.

Третья часть саги “Последний богатырь. Посланник тьмы” выйдет в прокат 23 декабря 2021 года и станет отличным новогодним подарком как почитателям самого Киркорова, так и киноманам, ожидающим продолжения приключений Ивана и злого чародея Раголеба.



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