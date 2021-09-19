В России снова выявили более 20 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшую субботу в России было выявлено 20 174 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это всего на 200 случаев меньше, чем днем ранее.

Согласно свежим данным, в стране выздоровели 13 418 человек, а умерли 793 пациента – этот показатель весьма близок к рекордным значениям. Таким образом, общее число заболевших граждан за все время пандемии коронавируса в России сегодня достигло 7 274 928. При этом выздоровели только 6 498 682 инфицированных, еще 198 218 зараженных не сумели одолеть инфекцию и скончались.

Москва вновь закрепила лидерство среди субъектов и регионов России по суточному приросту заболевших: за день там заразились 2376 человек, выздоровели 1215 человек и умерли 49 заразившихся. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1834 заболевших, 501 вылеченным и 40 скончавшимися пациентами. Тройку лидеров замыкает Московская область, где зафиксировали 1004 новых случая заболевания, 768 выздоровлений и 19 смертей.

Наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом в России сегодня было выявлено в Еврейской автономной области, Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах – там инфекцию подхватили 35, 25, 16 и 14 человек соответственно.