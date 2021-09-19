 

Разоблачено фейк-видео из TikTok о выборах в Госдуму в Иркутске

19.09.2021, 12:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВидео в TikTok о якобы вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Иркутска является фейковым, за голосование в 2021 году выдаются кадры с выборов 2013 года, сообщил заместитель председателя координационного совета по общественному наблюдению Общественной палаты РФ Александр Малькевич на пресс-брифинге в ОП.

«Старое видео, которое было впервые опубликовано в 2013-м году. Старый ролик, который достают, в 2021-м году переделывают под современные реалии и с «песнями и плясками» запускают в социальных сетях. Полная рисовка, постановка», – сообщил Малькевич на пресс-брифинге, видео которого опубликовано на YouTube-канале ОП. 

Он обратил внимание, что на оригинальном видео заметно, что бюллетени вываливают из деревянной урны – такие на выборах уже давно не используются, только прозрачные.

«Мы раз за разом говорим, что потребление информации сейчас – это информационный фастфуд. Люди на бегу глотают информацию, смотрят её на смартфонах. Там невозможно разглядеть нюансы. При этом вкладываются средства в так называемый посев, в продвижение. Мы можем смеяться, что ролик от 13-го года с деревянными урнами, а там 2 млн. просмотров  только в Тик-Токе! А дальше по технологии его забирают оттуда, бросают в Телеграм, люди начинают его пересылать друг другу через мессенджеры», – сказал Малькевич. 

Напомним, в TikTok уже более 2,6 млн просмотров получил попавший в рекомендации видео-фейк о голосовании по выборам депутатов Госдумы. В видео утверждается, что на выборах наблюдатель якобы обнаружил вброс бюллетеней: при изъятии из урны для голосования на стол избирательной комиссии попадают бюллетени трех разных цветов (очевидно, что каждый цвет соответствует определенному уровню выборов), при этом женщина-наблюдатель обращает внимание, что часть бюллетеней одного цвета выпали из урны стопками. По ее мнению, это и есть свидетельство вброса. Надпись на видео:  «жесть вбросы в Иркутске часть 3».

Ролик разместил пользователь kelkey777. У него всего около 6600 подписчиков. В его аккаунте размещены еще два ролика, связанных с «нарушениями» при голосовании, которые в рекомендации не попали. 

Анализ видео показал, что оно было сделано в 2013 году. На ролике члены комиссии без средств индивидуальной защиты, бюллетени выглядят по-другому (цвет, размер, партии-участники).

Ранее на двух участках в Брянской области – в Клетне и в Новозыбкове – бюллетени признали недействительными, при подсчете голосов учитывать их не будут. Также в Москве аннулировали восемь урн для надомного голосования.



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