В ЦИК пообещали опровергать обвинения во вбросах и «каруселях» на выборах

Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Коллеги, надо быть безумцами, чтобы выставить [вбросы] на обозрение – все участки у нас находятся под видеонаблюдением <…>, – чтобы заниматься какими-то вбросами. Мы развенчали «карусели», несколько курсантов там заблудились. Вот мы каждый этот случай будем развенчивать», – пообещала она в ходе брифинга в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

При этом Памфилова признала наличие нарушений, пообещав с ними бороться. «Мы тоже их будем рассматривать, и будем отчитываться, какие меры мы принимаем», – отметила она.

По ее словам, для выявления нарушений и создавалась система видеонаблюдения. «Для этого мы и делали эту систему максимально прозрачной, чтобы любое нарушение выходило на поверхность, чтобы все тайное становилось явным», – добавила Памфилова.

Как отметила председатель ЦИК, ни от одной партии, участвующей в выборах в Госдуму, по-прежнему не поступало замечаний по поводу доступа к видеонаблюдению за участками для голосования.

«Ни от одной партии не поступило замечаний именно по доступу [к видеонаблюдению], все получили то, что хотели, по качеству, возможности наблюдать, отматывать», – сказала она.

Она добавила, что система видеонаблюдения за выборами в РФ работает эффективно. «Я хочу напомнить, у кого нет перемотки, могут дойти до ближайшей территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии. Если есть на это основания, получить эту перемотку вообще никаких проблем нет», – подчеркнула Памфилова.

Кроме того, члены ЦИК РФ в своем информцентре провели эксперимент по внесению в урну для голосования пачки избирательных бюллетеней.

Памфилова уточнила, что у нее при этом не получилось сразу «впихнуть бюллетени в урну».

«У нас 60 см бюллетень почти по каждому виду выборов. Мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Сначала я их все сложила, пыталась впихнуть [в урну], у меня не сразу получилось. Вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают до девяти бюллетеней», – сказала она.

В информцентре ЦИК РФ установлена урна для голосования, члены комиссии попросили журналистов попробовать внести в урну пачки бюллетеней, в ряде случаев пришлось приложить силу.

Ранее сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков.

Кроме того, наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму.