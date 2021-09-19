В Германии создали коллекцию плюшевых медведей в образе Меркель

Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала коллекционного медведя стоимостью 189 евро (более 16 тыс. рублей) по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Фабрика насчитывает столетнюю историю, производя в том числе медведей, посвященных известным личностям. Предприятие создало мишек экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы II, передает ТАСС.

По словам директора фабрики Мартина Германна, игрушки создаются не для детей, а в качестве предметов искусства. Он также уточнил, что всего будет произведено 500 единиц мишек, а один из них дойдет до самой Меркель.

Высота фигурки составляет примерно 40 см. Одет медвежонок в яркий красный пиджак и черные брюки. На шее у него бусы, раскрашенные в цвета национального флага Германии. Лапы игрушки сложены в виде ромба на уровне пояса, а прическа почти в точности напоминает укладку самой Меркель.

Стоимость необычной игрушки довольно высокая – 189 евро (более 16 тыс. рублей). Меркель получит медвежонка под номером 16, что символизирует срок ее пребывания на посту канцлера.

Напомним, новый канцлер ФРГ будет определен по итогам выборов в Бундестаг, которые пройдут 26 сентября. Канцлер Ангела Меркель в них не участвует – она собирается выйти на пенсию. Ранее она поддержала своего однопартийца Лашета, он, по ее мнению, в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Она высказалась в его пользу и в последней речи в Бундестаге.

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