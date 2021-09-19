В ярком цвете и не только: какие пиджаки уже в моде этой осенью

Осень без модного пиджака представить невозможно. Он отлично сочетается с летним платьем из шелка, джинсами и брюками. Пиджак круглый год остается главной вещью в гардеробе, но именно в начале осени он служит с особой отдачей. Он выручит, когда нужно выглядеть элегантно, не прилагая при этом никаких усилий. Отправляясь на театральную премьеру или вечеринку, чтобы не усложнять жизнь длинным пальто, можно просто накинуть пиджак на плечи и вызвать такси.

У такого пиджака есть одно великолепное свойство, которое знают все деловые женщины: он моментально делает образ серьезным и собранным и позволяет чувствовать себя увереннее. Даже если на работе не нужно носить деловые костюмы, многие женщины для составления элегантных повседневных луков постоянно обращаются к пиджакам и жакетам.

На какие именно модели стоит в этом сезоне обратить внимание? Итак, список сезонных фаворитов.

Комплект из пиджака и юбки миди

Пиджак с юбкой миди был незаменимым предметом гардероба в 1980-х. Тогда он стал основой многих комфортных нарядов деловой женщины. Костюмы с юбками сегодня незаслуженно находятся в тени. Но этой осенью есть возможность вернуть их, причем не только в темных оттенках.

Модель оверсайз

Пиджаки оверсайз могут носить не только длинноногие девушки. При высоком росте пиджак большого размера очень стильно выглядит с широкими брюками. Но более универсальный образ предполагает все-таки менее объемный низ: это легинсы, прямые джинсы, короткие шорты, узкая юбка.

Классическая черная модель

Без черного пиджака сарафан или шелковое платье – всего лишь летняя одежда. Пиджак искусно переводит многие вещи в осенний сезон: это могут быть не только атласные платья в бельевом стиле, но и укороченные топы, платья длиной мини, полупрозрачные блузы, короткие комбинезоны.

Цветная модель

Ярко-зеленые пиджаки и модели цвета фуксии в 2021 году можно увидеть во многих модных блогах. Почему всем понравились жакеты ярких цветов? Пиджак – это такая вещь, на основе которой очень легко составить капсульный гардероб. И яркий верх всегда проще обыграть в образах, чем другие предметы такого же цвета. Поэтому если хочется добавить красок в образ, то пиджак – замечательная идея.

Белый пиджак с черными лацканами

Такая модель напоминает мужской смокинг. Он полностью белым никогда не был, у него хотя бы одна деталь – пуговицы, бабочка, лацканы – должна выделяться. Такой пиджак обязательно будет ассоциироваться со смокингом, поэтому эту вещь нужно планировать как парадную.

Дедушкин пиджак

Фэрра Фосетт, американская модель и актриса, надевала такой пиджак с джинсами клеш и блузкой. Десятилетием позже Брук Шилдс носила его с водолазкой и рубашкой в ​​школьном стиле. Эти два варианта сегодня оба в моде, а дедушкин пиджак в мелкую клеточку копируют почти все крупные бренды.

Джинсовый пиджак

Необычные сочетания фактур только на пользу уникальному стилю. Пиджак из денима можно носить с атласными или бархатными широкими брюками до пола или с юбкой миди. Если добавить смелые украшения, то получится образ в духе хиппи. Этот лук идеально подойдет для выходных.