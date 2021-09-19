Яценюк: В России продолжаются так называемые “выборы” в Госдуму. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет

В России продолжаются так называемые “выборы” в Государственную Думу. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет.

Незаконное проведение выборов в российскую Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей является прямым нарушением Конституции и законодательства Украины.

Этот процесс также нарушает основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, Будапештский меморандум 1994 года, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятую 27 марта 2014, и другие международно-правовые акты.

Верховная Рада уже обратила внимание всего на эти нарушения.

Призываю власть официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы.

По инициативе моей команды и нашей политической силы, именно такую позицию заняла Украина в 2016 году.

Следует убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.

В сотрудничестве с нашими партнерами следует сформировать единую международную позицию, чтобы добиться недопущения незаконно избранных российских парламентариев к работе в парламентских ассамблеях, в частности парламентской ассоциации Совета Европы.

Очередное преступление президента Путина не должно остаться без ответа нашего государства.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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