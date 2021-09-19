 

Яценюк: В России продолжаются так называемые “выборы” в Госдуму. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет

19.09.2021, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России продолжаются так называемые “выборы” в Государственную Думу. Ни выбора, ни чести, ни стыда на этом спектакле нет.

Незаконное проведение выборов в российскую Госдуму на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей является прямым нарушением Конституции и законодательства Украины.

Этот процесс также нарушает основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, Будапештский меморандум 1994 года, Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262, принятую 27 марта 2014, и другие международно-правовые акты.

Верховная Рада уже обратила внимание всего на эти нарушения.

Призываю власть официально сообщить о непризнании легитимности выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, их результатов и юридических последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Государственной Думы.

По инициативе моей команды и нашей политической силы, именно такую позицию заняла Украина в 2016 году.

Следует убедительно донести эту позицию до Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, правительств и парламентов иностранных государств.

В сотрудничестве с нашими партнерами следует сформировать единую международную позицию, чтобы добиться недопущения незаконно избранных российских парламентариев к работе в парламентских ассамблеях, в частности парламентской ассоциации Совета Европы.

Очередное преступление президента Путина не должно остаться без ответа нашего государства.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / Россию лишили права проводить в 2022 году чемпионат мира по борьбе

03.02 / Ястремская пропустит теннисный турнир Australian Open 2021

29.09 / Верховный Суд отклонил иск Насирова к медику, дававшему в райсуде Киева показания о его здоровье

06.08 / “Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!” Интервью с Лукашенко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”

06.01 / Гривна подорожала к основным валютам 6 января

19.08 / Доктор Мясников прокомментировал слухи о «закрытии всего» в сентябре

05.09 / Дуров раскритиковал засорение разума сериалами Netflix и роликами TikTok

05.01 / Динозавры оказались самыми опасными хищниками из когда-либо живших на Земле

29.09 / После акции в поддержку BLM на «Формуле-1» запретили политику

31.07 / Нетаньяху увидел в высмеивающей его статуе «угрозу распятия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика