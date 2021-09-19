 

“Копия папы”, “Благослови вас бог, мистер Хуссейн!” Звезда “Великолепного века” Узерли показала своего отца

19.09.2021, 12:28, Новости дня
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“С днем рождения, папочка!” – подписала фото 38-летняя Узерли.

За пару часов ее пост набрал почти 80 тыс. лайков и больше 400 комментариев.

“Благослови вас бог, мистер Хуссейн!” – пожелала в комментариях meryemxlovers.

“Похожи!” – считает oksanafizi.

“Копия папы”, – уверен pikirman2.

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A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

Контекст:

Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года в немецком Касселе. Она стала четвертым, самым младшим ребенком в семье. Два старших брата – Денни и Кристофер – дети от первого брака матери, Джанан – ее родная сестра.

В 2003 году Узерли окончила драматическую студию Фрезе в Гамбурке. Стала широко известна в 2011 году по роли Хюррем Султан в сериале “Великолепный век”.

У актрисы двое детей: дочь Лара (2014) от отношений с турецким бизнесменом Джаном Атешем и дочь Лили Кои (2021). Имя отца младшей девочки Узерли скрывает, известно лишь, что он американец.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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