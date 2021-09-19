 

Борислав Береза: Цель законопроекта об олигархах – установить контроль над СМИ

19.09.2021, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Не война [с олигархами] их цель, а взятие под контроль всех финансовых потоков и фактически перераспределение имущества. И СМИ, главное – это СМИ. Ведь именно СМИ являются угрозой для власти, потому что СМИ фактически могут откровенно предоставлять площадки тем, кто говорит о власти правду и критикует ее. И власть этого боится”, – заявил политик.

Он добавил, что международные эксперты раскритиковали законопроект и отметил, что он создает угрозу свободы слова в Украине. 

“Если даже международные эксперты говорят об угрозе свободы слова, для демократии в Украине, мы должны на это обращать внимание. Я позвонил, используя свои старые знакомства, своим товарищам в Парламентской ассамблее и Венецианской комиссии и спросил об их отношении к тому закону. Они говорят, что это дискриминация”, – заявил Береза.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля этого года. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции Давид Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера парламента Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Обвиняемого Россией в растрате американца объявили в международный розыск

15.10 / Собянин обязал компании сообщать об изменении состава работающих на удаленке

16.11 / Пытки в Кагарлыке. Прокуратура и ГБР завершили расследование

11.02 / NI – «Запад-2021» цементирует военный союз России и Белоруссии

02.04 / Тихановская: Крым – украинский

05.07 / Футболиста клуба «Знамя Труда» после удара молнией ввели в искусственную кому

06.11 / ERR – планам Финляндии требовать при въезде тест на COVID-19 мешают принципы ЕС

07.11 / Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях нарушений на выборах

13.03 / Пять стран ЕС призвали разобраться с распределением вакцин от COVID

20.12 / Трампа заподозрили в попытках захвата власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика