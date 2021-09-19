 

Грузинская шахматистка Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за сериала “Ход королевы”

19.09.2021, 12:28, Новости дня
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В одном из эпизодов в сериале говорится, что Гаприндашвили никогда не играла в шахматы с мужчинами. В иске отмечено, что к 1968 году, в котором разворачивались действия эпизода, Гаприндашвили провела матчи как минимум с 59 игроками мужского пола.

В Netflix заявили, что иск беспочвенен. В компании говорят, что уважают Гаприндашвили и ее блестящую карьеру, но будут отстаивать свою правоту в суде.

Грузинской шахматистке также не понравилось то, что в сериале ее назвали “русской шахматисткой”. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

“Netflix назвал Гаприндашвили русской, несмотря на то, что знал, что она грузинка, и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России”, – сказано в иске.

Гаприндашвили требует $5 млн и опровержение заявления, что она не проводила шахматные матчи с мужчинами.

Гаприндашвили родилась в 1941 году в Грузии. Она является пятой в истории чемпионкой мира по шахматам, первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоили звание международного гроссмейстера среди мужчин.

Контекст:

Премьера шестисерийного сериала “Ход королевы”, снятого по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Тевиса, состоялась 23 октября 2020 года. Режиссером проекта стал Скотт Фрэнк.

Действия сериала происходят в 50-х годах прошлого столетия. Главная героиня – успешная шахматистка Бет Хармон, которая воспитывалась в детском доме. По сюжету ей предстоит преодолеть алкогольную и наркозависимость, чтобы осуществить свою мечту – завоевать звание гроссмейстера.

За первые 28 дней сериал посмотрело более 62 млн домохозяйств, что позволило назвать его премьеру самой успешной среди мини-сериалов Netflix.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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