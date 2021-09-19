Редкие животные

В дагестанском ресторане жил медведь. Когда туристы возмутились условиями содержания зверя, его застрелили.

«Клетка стоит на солнце (на улице до +40°C), у бедного животного нет ни воды, ни еды, ходит он по груде мусора, бровь разбита, не знаю при ловле ему разбили, или он сам пытался выбраться, но рану не обрабатывают. Мы попросили работников кафе включить воду, но они отказались, ведро тоже не дали». Это — цитата из петиции на Change.org с призывом спасти бурого медведя, жившего в клетке на территории ресторана «Табаристан» близ дагестанского села Ягдык.

Петицию создала туристка Ольга Хорошун, побывавшая в ресторане во время экскурсии на водопад Хучни.

— Дети бегали на речку, набирали воду в бутылки, я через шланг ее заливала, — рассказывает она. — Медведь как ребенок к соске присосался к этому шлангу — чмокчет, капли ловит — ужасное зрелище, до слез. У нас были персики, мы их ему скормили. По тому, как он их ел, — было видно, что он голодный.

Ольга предоставила в распоряжение редакции видео. На кадрах животное скребет лапой пустую миску, беспокойно ходит взад-вперед. Обхватывает шланг с водой лапами. В клетке у забора — глубокая яма. На подкоп не похожа. Оголилась дырка под забором. Туда заброшены бревно и колесо.

Фото из соцсетей

Под обращением Ольги с просьбой спасти медведя поставили подписи больше 2000 человек.

— Мы написали [председателю комитета Госдумы по экологии] Владимиру Бурматову, выложили пост в соцсети. Потом представители кафе нам сами предложили отдать медведя, — говорит женщина.

Взять животное на передержку согласился приют в Хасавюрте, забрать его должны были финские зоозащитники. Но, по словам Хорошун, когда документы были готовы, в кафе ей сказали, что зверя «забрали люди из Минприроды». Аналогичная информация появилась на официальной странице администрации Табасаранского района Дагестана. В это же время селяне рассказали женщине, что медведя убили. Ольга задала вопрос об убийстве в комментариях на странице районной администрации. После этого ее заблокировали, а запись — удалили.

Лишь в середине сентября в министерстве природы Дагестана подтвердили информацию о гибели зверя. «Особь медведя содержалась в неволе (клетке) на близлежащей территории ресторана «Табаристан» без надлежащего присмотра, в связи с чем осуществила выход в естественную среду обитания, — заявили в ведомстве. — Сообщалось об агрессивном поведении указанного хищника. По результатам анализа поступивших данных в установленном порядке было принято решение о регулировании численности медведя».

В распоряжении «Новой газеты» имеются копии акта об изъятии охотничьих животных и разрешения на добычу медведя.

Разрешение на добычу медведя и акт об изъятии охотничьих животных, выданные Минприроды Дагестана

В самом ресторане от комментариев по поводу убийства животного воздерживаются. Администратор «Табаристана» пояснил корреспонденту «Новой», что «приехал работать после происшествия» и «только по этим звонкам узнает, что что-то случилось». По его словам, абсолютно весь персонал с момента гибели медведя сменился.

Интересный факт: ни на сайте налоговой, ни в открытых источниках никакой информации о ресторане «Табаристан» и юрлице, которому он принадлежит, нет.

Местные жители предполагают, что ресторан не зарегистрирован. По информации издания Newstracker, кафе принадлежит бывшему главе района Нурмагомеду Шихмагомедову. Это косвенно подтвердил «Новой» активист Казихан Курбанов, известный в Табасаранском районе антикоррупционной деятельностью.

— У Шихмагомедова просят сдать место в аренду, когда там свадьбы играют, — сказал он.

Ресторан «Табаристан». Фото из соцсетей

Сам Нурмагомед Шихмагомедов на вопрос корреспондента «Новой» о том, владеет ли он кафе, где убили медведя, ответил коротко: «Ресторан «Табаристан» мне не принадлежит».

Шихмагомедов — фигура колоритная. В 1998 году «Коммерсантъ» писал, об аресте чиновника в рамках уголовного дела о растрате бюджетных денег. Кроме того, по данным издания, его подозревали в причастности к убийству следователя местного РОВД. Чем закончились те уголовные дела — неизвестно. Приговоров по ним в открытых источниках нет. В 2013 году главу Табасаранского района задержали на границе с Азербайджаном. СМИ сообщали, что на работников районной администрации заведены уголовные дела о хищении бюджетных средств. Но Шихмагомедов остался на свободе.

В 2019 году Дербентский районный суд постановил взыскать с Шихмагомедова и еще двух человек 850 000 рублей, чтобы вернуть деньги женщине, которой они в 2014 году «продали» ковровый цех, помещение которого не принадлежало ни Шихмагомедову, ни двум другим мужчинам.

По словам местных жителей, в вольере на территории «Табаристана» в разное время жили еще один бурый медведь и волк. Что стало с этими животными — неизвестно.

Кристина Кондрашкова, специально для «Новой»

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