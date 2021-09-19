В NASA собираются установить рекорд пребывания человека на орбите

Как сообщили представители NASA, астронавт Марк Ванде Хей намерен побить рекорд пребывания в космосе для Соединенных Штатов. Для этого ему придется оставаться на борту МКС до апреля будущего года.

Но даже в этом случае мировой рекорд продолжительности космического полета устоит, говорят специалисты. Напомним, что он принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. Он пробыл на станции «Мир» 437 дней.

Представители космического ведомства отмечают, что продолжительные космические полеты очень важны как репетиция будущих марсианских миссий с участием астронавтов. Ранее с Соединенных Штатах не уделяли этому должного внимания. В результате NASA значительно отстала в данном вопросе от России.