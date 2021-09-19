Американская компания собирается создать сеть заправочных станций для спутников

Как стало известно, американский стартап Orbit Fab получил 10 миллионов долларов на дальнейшее продвижение заявленного проекта по созданию сети заправочных станций для находящихся на орбите Земли спутников.

Первый прототип такой заправки высокотехнологическая компания из Сан-Франциско запустила еще в середине лета. После этого стартапом стали интересоваться инвесторы.

Как известно, любому космическому аппарату необходимо питание и топливо для двигателей малой тяги, благодаря которым производится периодическая коррекция орбиты. Если топливо заканчивается, спутник превращается в обыкновенный космический мусор. Но с появлением специальных заправочных станций срок эксплуатации можно продлевать, как минимум, в несколько раз.