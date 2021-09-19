Доктора сообщили о мощном противовоспалительном природном средстве

Изучив научные работы, врачи рассказали о самом сильном противовоспалительном природном средстве. Им оказался куркумин, который входит в состав пряности куркумы.

Научные исследования подтвердили, что куркумин понижает уровень воспалений и сахара в крови у людей, которые имеют метаболический синдром, увеличивающий угрозу появления сердечно-сосудистых болезней, инсультов, диабета. Также куркумин убирает воспаление, связанное с ожирением. В исследовании, где изучалось это вещество, принимало участие больше 100 добровольцев, которые имели метаболический синдром. Итоги работы подтверждают, что порошок куркумина снимал воспаление, если принимать его на протяжении 8 недель.

Ученые полагают, что компонент помогает укреплять здоровье головного мозга. Куркумин имеет больше 150 терапевтических результатов, обладая даже противораковыми свойствами, помогает при разных неврологических расстройствах, подавляет активность и синтез ферментов, которые вовлекаются в процесс воспаления. Он может предотвратить активацию белка, вызывающего боль и отек.

Куркуму в Индии именуют «специей жизни», так как она улучшает функционирование клеток. Доктора отметили эффект куркумина при онкологических болезнях, так как он способен заблокировать развитие дополнительного кровоснабжения в опухолях.

В 2011 году опубликовали исследование, где выяснили, что компонент облегчает состояние при неврологических болезнях, болезнях печени, легких и обмена веществ. Куркуминоид, который входит в состав корня куркумы, действенный при болезнях сердца, воспалительных и аутоиммунных заболеваниях.

Источник: actualnews.org