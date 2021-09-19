 

Журнал GQ назвал режиссером года Данилу Козловского

19.09.2021, 12:08, Разное
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Победители на титул лучшего режиссера и актера года по версии российской редакции журнала GQ объявлены на сайте издания. Данила Козловский смог обойти Олега Трофима, Дмитрия Давыдова, Илью Найшулера и других претендентов на звание лучшего режиссера. Лучшим актером признали Ивана Янковского.
В материалах указывается, что Данила Козловский был удостоен звания за фильм «Чернобыль», раскрывающий новый взгляд на катастрофу. В картине рассказывается история двух возлюбленных, проживавших в Припяти. При этом фильм начали критиковать еще до его выхода. Так же картина не получила особого успеха в прокате.

Иван Янковский, сыграв в сериале «Топи» и фильме «Огонь», получил определенные преимущества перед соперниками. Эти разные роли позволили актеру раскрыть свой талан и обойти Константина Хабенского, Евгения Миронова и других претендентов на звание актер года.

Источник: www.gazeta.ru



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