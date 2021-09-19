Цымбалюк-Романовская дома носит халат, в котором умер Джигарханян

Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что дома носит халат, в котором в больнице умер Армен Джигарханян. По ее словам, одежда до сих пор хранит запах актера, а передала его ей одна из медсестер в больнице.

Несмотря на то, что в тот период Цымбалюк-Романовская и Джигарханян расстались, она все равно испытывала к нему теплые чувства и до сих пор переживает боль утраты. Оставшийся халат, который она иногда надевает, напоминает ей о бывшем муже. Пианистка поблагодарила медицинскую сестру за то, что она передала ей этот элемент одежды. Ее не пугает то, что именно в нем Джигарханян умер в больничной койке.

Цымбалюк-Романовская вспомнила несколько моментов совместной жизни с артистом. Врачи предупреждали, что после перенесенного инсульта у него могут появиться проблемы с памятью – воспоминания из прошлого остались, но события недавних дней ему будет сложнее запоминать. Так и произошло. Джигарханян мог по несколько раз за день спрашивать у жены, какое число в календаре, а при походе в магазин не узнать собственную машину. Ему удавалось справляться с проблемами благодаря помощи окружающих и заботе Цымбалюк-Романовской. Пианистке приходилось одевать мужа, кормить его и быть нянькой, но все это она делала с любовью. Она старается меньше рассказывать таких подробностей, ведь любые ее заявления часто критикуются хейтерами и людьми из окружения покойного актера.

Источник: www.eg.ru