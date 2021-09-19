 

Очередные проголосовавшие онлайн москвичи стали обладателями квартир и машин

19.09.2021, 12:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный приз – однокомнатные квартиры в “старой” Москве – выиграли пять человек. Победителями стали участники с кодами 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Выигравшие призы получают СМС-сообщение о выигрыше с номера DIT_MOS. Победителям нужно активировать код на сайте программы для получения выигрыша.

Проверить результаты розыгрыша можно самостоятельно на сайте “Миллион призов” с 10 до 12 часов. Нужно авторизоваться при помощи учетной записи mos.ru и ввести в специальном окне код участника.

Участниками розыгрыша автоматически становятся те, кто проголосовал онлайн. Помимо однокомнатных квартир в Москве, они выигрывают автомобили и призовые сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов.

Один балл равен одному рублю. Сертификаты можно направить на покупку одежды, ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, походы в кафе и рестораны или на благотворительность.

Всего на дистанционные выборы в Москве записалось более двух миллионов человек. Из них на утро 19 сентября проголосовали 1,7 миллиона человек. Система дистанционных выборов работает без сбоев.

Участники онлайн-выборов могут отдать голос до 20 часов вечера 19 сентября. Уже проголосовавшие отмечают удобство системы. В свою очередь эксперты заверили в безопасности дистанционных выборов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Также в нескольких районах Москвы выбирают депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – депутатов муниципального собрания района.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Владимир Мединский рассказал, почему термины “Северная война” и “Семилетняя война” равноправны

19.05 / Неправильная дозировка витамина D может привести к серьезным проблемам

22.07 / Мнение: О мелком, но болезненном щелчке по Владимиру Путину

20.08 / Умеет ходить и вызывать рак: в России нашли очень опасный гриб

18.01 / Дженнифер Лопес обвинили в использовании “тонн ботокса”: ответ певицы хейтерам

29.04 / Мнение: Пальто и негры на Арбате

24.12 / Ученые разработали новые наночастицы, сокращающие раковую опухоль на 70%

28.11 / Эксперт: У Лукашенко остался один путь – в Союзное государство

02.10 / Анну Семенович на фото в 16 лет сравнили с Селеной Гомес

21.04 / Жители подмосковной деревни Грязь ополчились на Пугачеву и Галкина из-за разбитых дорог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика