Очередные проголосовавшие онлайн москвичи стали обладателями квартир и машин

Главный приз – однокомнатные квартиры в “старой” Москве – выиграли пять человек. Победителями стали участники с кодами 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Выигравшие призы получают СМС-сообщение о выигрыше с номера DIT_MOS. Победителям нужно активировать код на сайте программы для получения выигрыша.

Проверить результаты розыгрыша можно самостоятельно на сайте “Миллион призов” с 10 до 12 часов. Нужно авторизоваться при помощи учетной записи mos.ru и ввести в специальном окне код участника.

Участниками розыгрыша автоматически становятся те, кто проголосовал онлайн. Помимо однокомнатных квартир в Москве, они выигрывают автомобили и призовые сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов.

Один балл равен одному рублю. Сертификаты можно направить на покупку одежды, ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, походы в кафе и рестораны или на благотворительность.

Всего на дистанционные выборы в Москве записалось более двух миллионов человек. Из них на утро 19 сентября проголосовали 1,7 миллиона человек. Система дистанционных выборов работает без сбоев.

Участники онлайн-выборов могут отдать голос до 20 часов вечера 19 сентября. Уже проголосовавшие отмечают удобство системы. В свою очередь эксперты заверили в безопасности дистанционных выборов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Также в нескольких районах Москвы выбирают депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – депутатов муниципального собрания района.