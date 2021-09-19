BFM TV – парижане вынуждены переезжать в другие кварталы, спасаясь от засилья наркоманов

В Париже у жителей квартала Сталинград сдают нервы: хотя находящийся под их окнами парк д’Эоль очистили от курильщиков крэка, они просто переместились чуть дальше на мост по улице Рике и продолжают терроризировать местное население. Мэрия попытается решить острую проблему с помощью официальных наркопритонов, однако многие парижане уже переезжают в другие, более безопасные районы столицы, пишет BFM TV.

Матьё живёт в квартале у площади Сталинградской битвы уже 12 лет. По его словам, это был лучший район в столице до 17 мая, когда мэрия решила собрать всех местных токсикоманов в саду д’Эоль под окнами его многоэтажки.

МАТЬЁ, живёт в квартале Сталинград 12 лет: На прошлой неделе напали на школьную учительницу, в июле — на пожилую женщину, а ещё в июле убили парня 22 лет. 4 августа в нашем квартале впервые произошло убийство от огнестрельного ранения. Однажды совершенно слетевшая с катушек токсикоманка захватила заложников в здании напротив моего дома. Среди друзей, к которым я ходил в гости в этом квартале, шесть пар уже переехали.

Сам он купил квартиру три года назад и с финансовой точки зрения не может себе позволить переехать в другое место. Однако другие решают уехать — например, Самья, которая больше не решается выйти из дома за покупками.

САМЬЯ, жительница квартала Сталинград: Мы продолжаем бороться, но это ни к чему не приводит. А теперь на мосту около улицы Рике уже два месяца располагается палаточный лагерь (наркоманов. — ИноТВ), и ничего не делается. Так что нам действительно кажется, что мы живём в зоне вне закона.

После того как токсикоманов выдворили из парка д’Эоль в конце июня, они собираются за пределами парка на этом мосту. Депутат партии «Непокорённая Франция» от Парижа Даньель Обоно пришла поддержать жителей района.

ДАНЬЕЛЬ ОБОНО, депутат партии «Непокорённая Франция» от Парижа: С этим нужно бороться. Это было одно из первых предложений, которое я сделала на посту депутата в 2018 году — как раз в то время, когда разгон крэкового «холма» (около станции метро Порт-де-ла-Шапель. — ИноТВ) уже показывал, во что это выльется сейчас. И уже четыре года между городом и мэрией существует это напряжение.

Анн Идальго (мэр Парижа. — ИноТВ) потребовала создать четыре центра для потребителей крэка. В среду правительство поддержало этот проект, за исключением одного из помещений, которое расположено около школы.

Дата выхода в эфир 18 сентября 2021 года.