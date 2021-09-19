Мнение: БПЛА ZALA 421-16Е5G HD в Идлибе

Турецкие солдаты в Идлибе. Кадр с российского БПЛА компании от ZALA.

Машина испытывалась над Идлибом, снимая как турок, так и боевиков. Радует растущее качество изображения.

https://twitter.com/200_zoka – цинк

Как верно отмечают, качество картинки серьезно выросло, по сравнению с используемыми в Сирии "Орлан-10".

Испытывалась модель ZALA 421-16Е5G HD

Новый уникальный беспилотный летательный комплекс ZALA 421-16E5G безаэродромного базирования, оснащенный последовательной гибридной силовой установкой, которая обеспечивает гарантированное время полета более 12 часов. Беспилотный комплекс предназначен для совершения полетов на дальние расстояния и способен обеспечивать авиационный мониторинг на удалении 100+ километров. ZALA 421-16E5G оснащен совмещенной целевой нагрузкой с HD тепловизором и 60-кратной FullHD видеокамерой. Видеопоток транслируется в HD формате, что позволяет оператору наземной станции рассмотреть потоковое изображение в мельчайших деталях. Опционально БВС может быть оснащен модулем лазерного сканирования, комплектом фотоаппаратов для аэрофотосъемки или иной аппаратурой, которая требует питание на борту.

Вычислительные мощности бортового компьютера ZX1 на основе искусственного интеллекта, дают возможность обрабатывать данные в Full HD и передавать HD видео и фото по зашифрованным каналам связи на НСУ, обеспечивая результативность мониторинга еще до посадки воздушного судна.

Силовая установка оснащена буферной аккумуляторной батареей, которая обеспечивает работу БВС в «электрическом» режиме в течении часа. Полная перезарядка буферной аккумуляторной батареи в воздухе составит 2 часа.

На БВС данного класса применяется встроенный бортовой вычислитель, обеспечивающий:

работу зашифрованного твердотельного накопителя, объемом памяти 500Гб

передачу видеоизображения в HD

возможность записи 3-х каналов видеоизображения в Full HD одновременно

автоматическое сопровождение цели

удержание положения в пространстве без наличия СНС по видеоизображению в автоматическом режиме

цифровая стабилизация изображения

режим «виртуальный горизонт»

ТТХ:

Дальность связи (видео) 100+ км

Дальность полета 1200+ км

Продолжительность полета 12+ ч

Размах крыла 4640 мм

Тип двигателя Гибрид

Максимальная высота полета 3600 м

Высота эффективного применения 200-2000 м

Взлет Пневматическая установка на базе прицепа

Посадка Парашют и воздушный амортизатор

Скоростной диапазон 80-140 км/ч

Навигация ИНС с коррекцией СНС (ГЛОНАСС/GPS) и радиодальномер

Целевые нагрузки Класс Z-16 / Z-16E5

Конструкция планера Две съемные консоли и фюзеляж

Допустимая скорость ветра 15 м/с

Температурный диапазон – 40°C … + 50°C

https://zala-aero.com/production/bvs/zala-421-16e5g-hd/ – цинк

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