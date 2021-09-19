В РФ выявили 20,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в РФ выявили 20 174 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 20 174 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2376, Санкт-Петербурге – 1834, Московской области – 1004.

Всего в стране выявили 7 274 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 498 682 человек, из них 13 418 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 793 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 198 218 человек.

Накануне, 18 сентября, в России выявили 20 329 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 155.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.