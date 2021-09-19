 

Члены избиркомов добирались до отдаленных избирателей на дрезинах и лошадях

19.09.2021, 11:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧлены избирательных комиссий 36 субъектов РФ в ходе досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы добирались до избирателей в отдаленных или труднодоступных местах на дрезинах, лошадях и вертолетах, рассказал член ЦИК России Александр Курдюмов.

«С 29 августа по 16 сентября проводилось досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы участников голосования, которые находились в труднодоступных или значительно удаленных от помещения голосования местностях, сообщение с которыми отсутствует или затруднено. Всего в труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 192 928 избирателей, что составляет 0,18% от общей численности избирателей», – цитирует РИА «Новости» Курдюмов.

По его словам, чтобы добраться до избирателей, которые находятся в труднодоступных и отдаленных местах, использовались вертолеты, лодки, катера, транспорт высокой проходимости. В ряде регионов членам избирательной комиссии приходилось добираться до избирателей на дрезинах, лошадях и даже пешком, добавил он. 

Также Курдюмов напомнил, что досрочное голосование в удаленных местах проводилось в 36 субъектах России. 

«В основном голосуют местные жители, работники метеостанций, полярных станций, маяков, охотничьих хозяйств, оленеводческих звеньев и общин, рыболовецкие артели, нефтяники, газовики, дорожники, геологи, строители», – отметил он.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил, что общая явка на выборах в Госдуму с учетом онлайн-голосования к 20.00 мск субботы превысила 34,4%. 

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или электронно в семи регионах. Кроме москвичей, проголосовать онлайн также могут жители Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей и Севастополя. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.



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