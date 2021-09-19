 

Одесский припортовый завод останавливает работу

19.09.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, завод находится в процессе остановки.

“На сегодня две причины –  переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа – “ГОРДОН”)”, – сказал Щуриков.

Контекст:

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

В ноябре 2020 года на ОПЗ сменился директор по результатам проведенного аудита. Согласно решению наблюдательного совета АО “Одесский припортовый завод”, Николай Синица, который исполнял обязанности главы правления предприятия с января 2020 года, был уволен со своей должности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Мантуров предположил сроки восстановления промпроизводства в России

30.11 / В бюджет вернулись изъятые у полковника Черкалина 6 млрд рублей

02.07 / В Житомире ослабляют карантин, открываются гостиницы и ТРЦ

06.03 / Аваков: Мы помирились с Саакашвили. Пообсуждали прошлое. Фамилия Порошенко звучала много раз

13.08 / У Кивы конфискуют доход от жомовой ямы, “Талибан” контролирует уже 18 столиц провинций в Афганистане. Главное за день

26.01 / Ученые обнаружили гигантскую маску майя

10.07 / Посол Китая вызван в МИД Германии

03.08 / Fox – шокирующая реальность — лагеря бездомных продолжают множиться на улицах Вашингтона

12.11 / Кравчук заявил о соблюдении Киевом минских договоренностей

05.11 / Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика