“Косишь под Кардашян?” Лесю Никитюк в облегающем черном обвинили в “плагиате”. Фотодоказательства

“Надела черное, провожаю последние летние дни”, – подписала фото 33-летняя Никитюк

Ее пост собрал больше 100 тыс. лайков и свыше 600 комментариев.

“Плагиат”, – написала i.ri.mar.

“Косишь под Кардашян?” – поинтересовался khakas86.

“Какой-то прямо флешмоб. И вы в этом образе, и Орбакайте, Гагарина, Кардашян… Кто следующий?” – спросила krauyhkina77.

“Что-то много этого образа, за эту неделю уже третий раз вижу, этот образ больше никому, кроме Ким, так не подходит”, – убеждена mirkavakarova.

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14 сентябры в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, где проходил бал Института костюма Met Gala 2021, Кардашян появилась в необычном наряде. Все тело актрисы, с головы до ног, было обтянуто черной тканью.

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15 сентября в похожем образе в Москве на церемонию Fashion People Awards 2021 пришла российская певица Кристина Орбакайте.

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17 сентября на на церемонии вручения премий журнала GQ в Москве в том же наряде появилась и певица Полина Гагарина.

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Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале.

Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1. С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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