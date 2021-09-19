Экология жизни

Страх и неопределенность, связанные с изменением климата, проникли во все аспекты нашего глобального общества – от правительств, разрабатывающих законы о смягчении последствий, до людей, меняющих свой образ жизни и экономические расходы в стремлении быть более экологически сознательными.

Однако, несмотря на все внимание, которое уделяется изменению климата в современную эпоху, наше понимание прямого и косвенного воздействия изменения климата на окружающую среду и, в свою очередь, на наш собственный вид, остается довольно ограниченным. Не останемся и мы в стороне!

Ecology Life считает, что помочь Земле просто – находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучше.

Здесь собираются те, кому важно сохранение жизни на Земле, многообразия ее форм и улучшение экологического состояния окружающей среды в целом и в каждом отдельном регионе, городе и на улице.

Зарегистрируйтесь и станьте частью экологического сообщества – вместе мы сможем сделать планету лучше!

Ты можешь быть профессиональным экологом, а можешь только начинать задумываться об изменениях в окружающем тебя мире. Но в любом случае – ты уже наш человек.

EcoLi – это удобная социальная сеть, но если тебе будет что-то непонятно, мы поможем разобраться. А ещё здесь есть самые актуальные новости, и вы можете дать им оценку. Так будет легче понимать то, что происходит в мире с экологией.

EcoLi – это соцсеть с широкими возможностями.

Особенности:

– Создание своих страниц и групп,

– Загрузка видео и фото,

– Возможность делиться сообщениями,

– Создание мероприятий,

– Платформа для сбора пожертвований,

– Возможность добавлять свой товар для продажи другим пользователям,

– Возможность добавлять ссылки с играми,

– Приглашения в друзья и выражения своих эмоций в виде смайликов, выделение понравившихся сообщений,

– Создания платных пакетов для продвижения пользовательских товаров и сообщений,

– Уведомления в реальном времени,

– Интеграция с платежными системами и социальными сетями,

– Партнерская и рекламная система,

– Объявления и новостные рассылки из админки.