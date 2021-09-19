Врач назвал связанные с глазами признаки инсульта

При возникновении симптомов мини-инсульта людям следует обращаться в больницу, так как повышается риск обильного кровоизлияния в мозг. Врач-оптометрист Доктор Клэр О’Доннелл назвал признаки состояния, которые связаны с глазами и зрением.

По словам специалиста, внезапные изменения зрения, в частности появление темных участков или нечеткости, могут свидетельствовать о закупорке сосуда, что приведет к мини-инсульту. Более того, фиксировались и случаи полной потери зрения. Опасность заключается в том, что данный симптом может появиться на несколько минут и исчезнуть, а во время сканирования мозга следов мини-инсульта не будет выявлено.

Также после появления таких признаков риск полного инсульта возрастает, а временной промежуток затрагивает от нескольких часов до нескольких дней. Не оказанная своевременно медицинская помощь может привести к ухудшению состояния и не способности человека выполнять повседневные задачи.

Источник: www.medikforum.ru