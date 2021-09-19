 

Названы 5 простых способов снижения давления

19.09.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С каждым годом с гипертонией сталкивается все больше людей по всему миру. Специалисты назвали пять простых способов, которые помогут снизить артериальной давление.
Когда давление повышается, происходят сбои в работе сердца, что увеличивает вероятность появления инфаркта или инсульта. Если вовремя не обратиться к врачу, то состояние может привести к смерти. Чтобы предотвратить скачки АД, следует снизить норму потребления соли. Дефицит вещества позволяет снижать показатели на 5-6 мм рт. Ст. Особую опасность представляют продукты со скрытым содержанием натрия. К таковым относятся полуфабрикаты.

Вторым способом эксперты называют увеличение богатых калием продуктов в рационе. Вещество снижает нагрузку на сосуды, а его источником считаются орехи, апельсины, бананы, тунец и лосось. Также нормализовать артериальное давление помогут занятия спортом на регулярной основе в течение 30-40 минут в день. Важными будут и пешие прогулки на свежем воздухе, ограничение употребления спиртных напитков и отказ от вредных привычек, снижение употребления рафинированных углеводов. Они содержатся в большом количестве в сладких лакомствах и хлебе и при попадании в организм стремительно превращаются в глюкозу, что приводит к ряду проблем со здоровьем.

Источник: timesofindia.indiatimes.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / Певец Анатолий Цой анонсировал участие в необычном проекте: “Что-то неожиданное, ужасное”

09.10 / Оно рвануло

02.09 / Мнение: Умер Борис Клюев

08.08 / Мнение: Рогозин предлагает вернуть расстрелы…

18.07 / Внук Катрин Денев арестован по подозрению в связях с итальянской мафией

09.12 / В мире: Церковь припомнила Пашиняну революционный гей-парад

19.10 / Светлана Лобода отпраздновала день рождения в самом дорогом русском ресторане в Дубае

02.08 / Россиянка насмерть придавила двухмесячного сына во сне

21.04 / Манежную площадь перекроют 21 апреля из-за подготовки к празднованию дня рождения Ленина

18.09 / Исход будет один: Лукашенко предрекли безвыходное положение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика