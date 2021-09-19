Названы 5 простых способов снижения давления

С каждым годом с гипертонией сталкивается все больше людей по всему миру. Специалисты назвали пять простых способов, которые помогут снизить артериальной давление.

Когда давление повышается, происходят сбои в работе сердца, что увеличивает вероятность появления инфаркта или инсульта. Если вовремя не обратиться к врачу, то состояние может привести к смерти. Чтобы предотвратить скачки АД, следует снизить норму потребления соли. Дефицит вещества позволяет снижать показатели на 5-6 мм рт. Ст. Особую опасность представляют продукты со скрытым содержанием натрия. К таковым относятся полуфабрикаты.

Вторым способом эксперты называют увеличение богатых калием продуктов в рационе. Вещество снижает нагрузку на сосуды, а его источником считаются орехи, апельсины, бананы, тунец и лосось. Также нормализовать артериальное давление помогут занятия спортом на регулярной основе в течение 30-40 минут в день. Важными будут и пешие прогулки на свежем воздухе, ограничение употребления спиртных напитков и отказ от вредных привычек, снижение употребления рафинированных углеводов. Они содержатся в большом количестве в сладких лакомствах и хлебе и при попадании в организм стремительно превращаются в глюкозу, что приводит к ряду проблем со здоровьем.

Источник: timesofindia.indiatimes.com