 

В США осудили на 12 лет тюрьмы разблокировавшему 2 млн смартфонов специалиста

19.09.2021, 11:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США закончилось судебное рассмотрение дела о взломе почти 2 миллионов смартфонов. Пакистанца, почти семь лет занимавшегося своеобразной «помощью» клиентам компании AT&T, осудили на 12 лет.
Многие компании, занимающиеся предоставлением услуг мобильной связи, поводят кампании по привлечению новых клиентов. В их рамках можно приобрести по сниженной стоимости смартфоны с установленной сим-картой оператора. Многих покупателей не устраивают подобные предложения жёсткой привязки к одной сети. Поэтому покупатели таких аппаратов стремятся «перепрошить» приобретенные устройства. В этой сфере есть множество специалистов, которые в обход закона могут разблокировать купленные в наборе с «симкой» гаджеты. Один из самых известных в США экспертов в данном деле накануне был осуждён окружным судом.

Выходец из Пакистана Мухаммад Фахд не менял своего гражданства, но долгое время проживал на территории Соединённых Штатов Америки. В течение почти семи лет он сумел разблокировать для клиентов почти 2 миллиона смартфонов. Интересно, что код программы он не подбирал, как это обычно делают хакеры. Вместо этого Фахд предварительно за взятку раздобыл его у сотрудника компании AT&T. В итоге американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат обвинил пакистанца в нанесении ущерба в более 201 миллиона долларов.

Даже для такой крупной корпорации эти средства являются достаточно большими. Этим объясняется продолжительность тюремного срока, к которому приговорили Мухаммада Фахда. Свою деятельность он организовал, наняв дополнительно сотрудников и создав специальное приложение. Задержать хакера удалось только после того, как он покинул территорию Штатов. Пытаясь скрыться от американского правосудия, Фахд обосновался в Гонконге. Но спецслужбы США и там нашли его, после чего хакера экстрадировали и передали под суд. Свою вину он признал, при этом, даже зная о расследовании, «айтишик» до самого последнего продолжал свою незаконную работу.

Источник: www.ixbt.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Инфекция наносит ответный удар

02.01 / Мнение: Записки террориста: житие главного голливудского радикала

06.01 / Разработан «умный» гидрогель для трехмерной печати

04.08 / Слово, которое нельзя называть

23.10 / Оранжевый – хит сезона: Ирина Шейк на модной презентации в Нью-Йорке

28.06 / Сандалии гладиаторы с платьем или юбками: примеры женственных образов на лето

11.06 / Как победить неравенство в России? Ответил эксперт

29.06 / Мадс Миккельсен рассказал о работе в “Фантастических тварях” вместо Джонни Деппа

18.06 / «За меня люди месяцами на митинги ходили»: Дегтярёв предсказал свою победу на грядущих губернаторских выборах

13.10 / Как часто можно есть фастфуд, не опасаясь за свою жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика