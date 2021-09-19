В США осудили на 12 лет тюрьмы разблокировавшему 2 млн смартфонов специалиста

В США закончилось судебное рассмотрение дела о взломе почти 2 миллионов смартфонов. Пакистанца, почти семь лет занимавшегося своеобразной «помощью» клиентам компании AT&T, осудили на 12 лет.

Многие компании, занимающиеся предоставлением услуг мобильной связи, поводят кампании по привлечению новых клиентов. В их рамках можно приобрести по сниженной стоимости смартфоны с установленной сим-картой оператора. Многих покупателей не устраивают подобные предложения жёсткой привязки к одной сети. Поэтому покупатели таких аппаратов стремятся «перепрошить» приобретенные устройства. В этой сфере есть множество специалистов, которые в обход закона могут разблокировать купленные в наборе с «симкой» гаджеты. Один из самых известных в США экспертов в данном деле накануне был осуждён окружным судом.

Выходец из Пакистана Мухаммад Фахд не менял своего гражданства, но долгое время проживал на территории Соединённых Штатов Америки. В течение почти семи лет он сумел разблокировать для клиентов почти 2 миллиона смартфонов. Интересно, что код программы он не подбирал, как это обычно делают хакеры. Вместо этого Фахд предварительно за взятку раздобыл его у сотрудника компании AT&T. В итоге американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат обвинил пакистанца в нанесении ущерба в более 201 миллиона долларов.

Даже для такой крупной корпорации эти средства являются достаточно большими. Этим объясняется продолжительность тюремного срока, к которому приговорили Мухаммада Фахда. Свою деятельность он организовал, наняв дополнительно сотрудников и создав специальное приложение. Задержать хакера удалось только после того, как он покинул территорию Штатов. Пытаясь скрыться от американского правосудия, Фахд обосновался в Гонконге. Но спецслужбы США и там нашли его, после чего хакера экстрадировали и передали под суд. Свою вину он признал, при этом, даже зная о расследовании, «айтишик» до самого последнего продолжал свою незаконную работу.

Источник: www.ixbt.com