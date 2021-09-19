 

Явка на выборах в Москве составляет более 34% по итогам двух дней

19.09.2021, 11:12, Разное
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Глава Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов сообщил, что за два дня в столице проголосовали 34,42% избирателей, в том числе граждане, принимающие участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Примечательно, что онлайн-бюллетенями за этот же период воспользовались 85% онлайн-избирателей.

По его словам, общая явка в Москве приблизилась к той, которая была в 2016 году на парламентских выборах. Однако пока до этого показателя не хватает 8%. Ермолов уверен, что за третий день голосования данные существенно изменятся. “После сегодняшнего дня мы уже сможем говорить о том, что перешагнули этот показатель”, – сказал глава Мосгоризбиркома.

Он напомнил, что 19 сентября работают избирательные участки в больницах. Таких в столице порядка 50.

На выборах в Москве не выявлено значимых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, добавил Ермолов. По его словам, работа идет в штатном режиме. Стоит отметить, что ранее об этом также сообщали в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

К слову, в субботу, 18 сентября, штаб не обращался с просьбой аннулировать избирательные урны. Об этом рассказал его руководитель Алексей Венедиктов.

Выборы в Государственную Думу проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. Принять участие в ДЭГ изъявили желание два миллиона человек. Они заранее подали заявки. За два дня свой выбор сделали 1,7 миллиона онлайн-избирателей. Напомним, участки и система ДЭГ работают до 20:00.



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