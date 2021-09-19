Мнение: Симулятор поляка (Farmer’s life)

Вначале я решил, что это игра про поздний СССР — настолько всё было похоже на наши края. Но когда мой герой зашёл в сельпо и увидел там в свободной продаже кофе, я осознал, что события разворачиваются таки в Польше.

1945 год, война только что закончилась. Тяготы жизни втянули холостяка Казимира в долгий запой, однако в итоге он всё же пришёл в себя, огляделся вокруг и решил вернуться к нормальной жизни. По трейлеру к игре можно подумать, будто перед нами очередной трешачок на тему диких реднеков, только со славянским колоритом. Эдакая шуточная игра типа «Постал 2», где только и делаешь, что пьёшь водку, бегаешь да стреляешь:

https://www.youtube.com/watch?v=tu7VEePbfQU

На самом деле, трейлер показывает только 5% игры. Остальные 95% — ровно то, что сказано в названии, «жизнь фермера». Симулятор свободного хуторянина из наших широт, который зарабатывает на пропитание собственным трудом. Держит кур, корову и огород, охотится в окрестных лесах, рыбачит и, чего греха таить, гонит самогон на продажу. Сюжета в игре нет, это песочница. Казимир сам выбирает, чем и как заниматься — как если бы он жил не на компьютерной, а на настоящей ферме.

Помните, у Пушкина: «и государство богатеет, когда простой продукт имеет». В пушкинские времена земля уже надёжно кормила крестьян — при условии, конечно, что земли было достаточно, а вокруг хватало места для охоты с собирательством. Например, если наш крестьянин жил в Сибири. В 20-м веке крестьяне голодали обычно ровно по одной причине — приходило государство и безжалостно грабило крестьян, отбирая их урожай и уничтожая их орудия труда. Если же крестьяне были более-менее предоставлены сами себе, — вот как Казимир, например, — на вполне сносную жизнь им хватало с лихвой.

Кстати, некоторые жалуются на современную экономику: вот, в прошлые века платили мало налогов, и было норм, а теперь платим чуть ли не половину от зарплаты. Короткий ответ: мы платим больше, но и получаем взамен гораздо больше. Чем сложнее система, тем больше надо тратить на содержание инфраструктуры. К примеру, пеший курьер тратится только на ботинки и проездной, оставляя почти весь доход себе. Таксисту надо уже оплачивать аренду машины и бензин, тут малой кровью не отделаешься. Однако в абсолютных цифрах таксист всё равно зарабатывает больше курьера, так как 50% от 100 тысяч больше, чем 90% от 30 тысяч.

Игра всерьёз меня увлекла. Я вообще люблю такие робинзонские сюжеты — когда начинаешь с нуля, а потом постепенно, шаг за шагом, отстраиваешь себе полноценное хозяйство. Но всё же игра ещё находится в раннем доступе, со всеми вытекающими отсюда багами и дисбалансами. Она сырая, как свежевыкопанная морковка — что-то типа Майнкрафта в 2010 году. Играть уже можно, огромный потенциал игры уже виден, но всё ещё пусто и примитивно по сравнению с тем, как оно будет через несколько лет. Традиционно даю ссылку на страницу в Стиме. Можете писать, что «пост проплачен», хотя, подозреваю, поляки скорее швырнули бы деньги прямо на мостовую Кракова, чем перечисли ли бы их русскому блогеру-государственнику:

https://store.steampowered.com/app/1137750/Farmers_Life/

На полное прохождение у меня ушло примерно 16 часов. Я не сделал только квест с овсом, так как лень было второй раз пахать поле, и мне не засчитали из-за бага квест с самогоном, хотя я и гнал его в промышленных количествах. Практически все остальные «активности» я испробовал, обычно с выгодой для себя. На удивление пригодилась даже капуста, которую с аппетитом поджирал наш друг, свинья Шарик.

Напоследок дам пять советов по игре.

1. Убитого медведя не тащите руками, это долго. Везите на большой телеге.

2. К северу от рынка есть свалка, там можно собрать на продажу немного хлама.

3. Курицы — не только вкусное диетическое мясо, но и надёжный источник яиц. Заведите себе несколько куриц как можно скорее.

4. Во время торговли посередине будет прямоугольник с надписью «перетащи сюда». Не пробуйте перетаскивать — это для воровства.

5. Сохраняйтесь почаще, игра иногда глючит.