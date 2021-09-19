Бизнес-успех! – Личное мнение

Всегда следила за бизнес-успехами всяких инстаграмных дам. В один момент им вдруг становится мало марафонов, и они помпезно представляют бренд.

Ну, помните, как в фильме: Брат, а что делать будем? Как — что? Бизнес!



Счас мы вам намешаем тут формулу красоты. Фото: Соцсети

Дальше начинается самое интересное. Делать ведь инста-дамочки ничего не умеют.

Косметика, одежда, чудо-припарки от морщин и прыщей и так далее — шума много, но потом вдруг бизнес прогорает. Рестораны терпят убытки, прыщи не излечиваются — в общем, начатое дело с прицелом на большую аудиторию накрывается медным тазом.

Почему так происходит? Причин много, но главная, как я писала недавно, в том, что любая бизнес-идея ценна не самой идеей, а её грамотной реализацией.

А как грамотно её реализовать, инстапися не знает и знать не может. Да и не только пися не знает, но и любой человек далёк от бизнес-процессов. И в 9 случаях из 10 новое дело, по статистике, за год прогорает.

Единственный реальный, на мой взгляд, способ начать своё дело — это работать по франшизе.

Тут налажены и каналы поставок. И с рекламой всё хорошо, и бренд узнаваемый. И отлажены все процессы — сколько и где нужно людей, какие компьютеры им поставить, какие программы установить и так далее — в стоимость франшизы входит всё, чтобы грамотно работать и получать прибыль.

К сожалению, и тут есть подводный камень — огромный. Франшизу тоже нужно выбрать с умом.

Например, вот взять малюсенький город в Мордовии — Краснослободск. Населения почти нет, какой там бизнес?

Однако не спешите и почитайте пост Екатерины Сойак на vc.ru, как предприниматель из Краснослободска открыл по франшизе медицинский офис сети лабораторий «Гемотест».

Будучи ну очень далеким от медицины человеком, он вложил что-то около полутора миллионов рублей, и теперь зарабатывает 360 тысяч в месяц.

Просто, потому что его офис «Гемотеста» — единственное место на весь 30-тысячный район, где можно сдать ПЦР-тесты и другие современные медицинские анализы.

И таких примеров успешной работы по франшизе — масса. Вопрос только в том, где и какую выбрать франшизу.

Уже писала вам недавно о международной выставке франшиз BuyBrand Expo. Напоминаю, что ближайшая такая выставка состоится уже на следующей неделе — 22–24 сентября 2021 года в «Экспоцентре» на Краснопресненской.

Почему я считаю BuyBrand реально важным событием? Потому что эта выставка — возможно, ваш единственный шанс прямо сейчас, вот просто на следующей неделе начать свой собственный бизнес.

И не на голом месте, а по готовой обкатанной схеме, в которой пошагово расписано буквально все, что нужно делать:

• какое помещение арендовать;

• у кого сырье и оборудование закупать;

• где и как рекламироваться;

• как производственный процесс организовать.

И так далее, и так далее, и так далее — всё вплоть до мельчайший деталей.

Достаточно просто прийти на выставку и выбрать себе свою правильную франшизу. Среди представленных двух сотен разных вариантов: салонов красоты, предприятий общепита, медицинских лабораторий по приёму анализов, массажных кабинетов и прочая-прочая-прочая.

И вовсе не обязательно быть профессионалом в выбранной отрасли! И даже не обязательно понимать, какой бизнес вы хотите, и для чего он вам, собственно. Франчайзер даст готовую бизнес-концепцию, технологию, CRM-систему, рекламные материалы.

Ваш персонал обучат и простажируют, а в дальнейшем будут оказывать постоянную информационную и операционную поддержку. В конце концов, вам дадут уже раскрученный популярный бренд, на который покупатели пойдут сами.

С бизнесом по франшизе легко подняться не только в маленьком городе, но в любом крупном. И не ездить больше на работу тремя видами транспорта.

Или перестать просить шубу-машину-Мальдивы у мужа, а, наконец, самой заняться нормальным делом. Делом, которое не только приносит деньги, но и удовлетворение.

Сегодня выбор франшиз очень велик. И по отраслям, и по условиям приобретения, и по объёму первоначальных вложений. Более 160 из них будут представлены именно на BuyBrand Expo.

После этой выставки вы точно будете знать, как, практически не разбираясь в теме, можно быстро открыть салон красоты, ресторан или кофейню, медицинский офис или массажный кабинет.

Обойдите все стенды, поговорите с франчайзерами, которые продают франшизы. Пообщайтесь с франчайзи, которые уже купили какую-то франшизу и уже развивают с ней свой бизнес. Вы узнаете, как уже через 2-3 месяца зарабатывать несколько сотен тысяч рублей в месяц.

То, что я вам сейчас говорю, подтверждают те 85% предпринимателей, которые успешно развивают свой бизнес по франшизе. Да-да, именно 85% открытых по франшизе бизнесов, в итоге выживает. В то время как из самостоятельных бизнесов выживает только 10%. Почувствуйте разницу, как говорится!

Только на BuyBrand Expo можно получить самую актуальную, самую полную и самую ценную информацию обо всем, что касается франчайзинга. Чтобы не сидеть и месяцами не перелопачивать интернет.

Так что если есть цель грамотно и безопасно подобрать франшизу и стартовать в бизнесе — лучше места, чем BuyBrand Expo, не найти!

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