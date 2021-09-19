Мнение: История с зданием академика Шайна

Читатели просят обратить внимание на историю с попыток выселить на улицу ученых-астрономов в Симеизе.

История с зданием академика Шайна

Эта невероятная, ошарашивающая история разворачивается прямо сейчас, на наших глазах. Симеизских астрономов и их семьи выгоняют из дома, где они живут с 70-х годов. Кульминация ожидается 27 сентября 2021 года в здании Ялтинского городского суда, ул. Дмитриева, дом 4, кабинет 309, начало заседания в 11 часов (https://yalta–krm.sudrf.ru). Надеюсь, на него смогут прийти заинтересовавшиеся журналисты и представители властей (ведь, наверное, есть в Ялте и Москве какие-то власти, которые реально заботятся о людях и о своём авторитете в глазах народа?)

Историческая справка: Симеизскую обсерваторию основал предприниматель Н.С. Мальцов, который в 1908 году подарил её Пулковской обсерватории, вместе с двумя башнями телескопов и небольшим жилым домом. В этом доме в 1909 году поселился первый астроном – С.И. Белявский. Но второму астроному – Г.Н. Неуймину, который прибыл в Симеиз с семьей в декабре 1912 года, а также принятому на работу электротехнику И.Г. Иосько, жить уже было негде (а работа астрономов предполагает жизнь вблизи телескопа). Царское правительство вошло в положение астрономов: в кратчайшие сроки было спроектировано и построено (уже к декабрю 1913 года!) новое, трехэтажное здание обсерватории. Это здание Симеизской обсерватории (нынешний адрес: Ялта, пос. Голубой залив, ул. Шайна, 1А) служило, в первую очередь, жильем для всех трех штатных сотрудников обсерватории: квартира на третьем этаже была отведена директору обсерватории (тогда – С.И. Белявскому, сейчас там живет семья последнего, ныне покойного директора – И.И. Дмитроца), Неуймин поселился в квартире на втором этаже, а Иосько – в квартире первого этажа. За прошедшие 108 лет это здание было жильем для сотен астрономов: на нем даже установлена мемориальная доска: «Здесь жил и работал с 1925 по 1956 год астрофизик, академик Григорий Абрамович Шайн». Жилой статус здания подтверждается официальными архивными документами Академии наук (см. статью Московченко Н., Толбин С. Из истории Симеизской обсерватории по материалам Архива РАН// Известия КрАО, 2008, Т. 104, № 5, С. 15-26. https://jn.craocrimea.ru/index.php/izvcrao/article/view/814).

В здание селили по приказам администрации обсерватории, но жилые помещения в нем никогда не были юридически оформлены как служебные помещения, поэтому никаких договоров служебного найма не заключалось. Чтобы поселиться в этом здании, астрономам приходилось отдавать свои квартиры в других городах (например, семья И.И. Дмитроца сдала свою трехкомнатную квартиру), потому что в СССР можно было иметь только одно жилье. В советские времена постоянная прописка фактически давала право на жилье: если она была, то жилье временным быть не могло. Астрономы расставались со своими квартирами в других городах навсегда, и они бы никогда не стали работать в обсерватории, жилье в котором было бы служебным, предоставляемым лишь на время работы. Действительно, до нынешних событий жильцам дома Шайна, 1А, или давали дожить в своих квартирах, или переселяли их в новые квартиры (в поселках Научном или Кацивели).

В 1993 году Симеизская обсерватория из отделения московского Института астрономии превратилась в филиал украинской Крымской астрофизической обсерватории (КрАО). В течение нескольких лет из восьми жилых домов на территории Симеизской обсерватории было приватизировано семь. Исключением стало главное здание по адресу Шайна, 1А, где тогда официально (по прописке) жило десять семей. Администрация КрАО воспротивилась приватизации квартир в здании Шайна, 1А. Одновременно в поселке КрАО Научный, где проживает вся администрация обсерватории, были приватизированы все жилые квартиры и коттеджи.

К настоящему времени, часть семей из дома Шайна, 1А получила другое жилье, а жильцы двух квартир умерли, поэтому сейчас в этом доме проживают четыре семьи – еще не вымершие, к неудовольствию администрации обсерватории. Переход Крыма под юрисдикцию России внушил надежду на то, что жильцы смогут реализовать свои права в полной мере, потому что «Закон о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» защищает права граждан. Но как оказалось, украинская администрация КрАО в начале 2000-х годов сумела сделать подлог и незаконно объявить в Бюро технической инвентаризации (БТИ) здание Шайна, 1А «нежилым» и «лабораторным» (при том, что никаких лабораторий в этом здании давно нет, а жильцы есть). В 2020 году основная часть Симеизской обсерватории вернулась в московский Институт астрономии РАН. В передаточных документах здание Шайна, 1А значится «лабораторным корпусом». В результате этого обмана, жильцы здания, включая семью умершего директора обсерватории И.И. Дмитроца, оказались чем-то вроде «сквоттеров» – бродяг, которые незаконно забрались в «лабораторное» здание. Жаль, академик Г.А. Шайн не дожил до этих дней, а то возглавил бы список «бродяг», в котором уже есть доктор наук, три кандидата наук и начальник лазерной станции.

Жульничество украинских бюрократов оказалось на руку московским чиновникам: Институт астрономии РАН (ИНАСАН) подал иск на симеизских астрономов и их семьи, живущие в здании Шайна, 1А, требуя, чтобы суд признал их незаконно проживающими. Сугубый цинизм ситуации в том, что именно администрация ИНАСАН поселила туда этих людей в 70-х и 80-х, пригласив их на работу (как, например, директора Дмитроцу И.И.) или приняв их как молодых ученых по официальному распределению (два случая из 4-х). Сейчас, администрация ИНАСАН, прекрасно зная историю сложившейся ситуации, официально кивает на передаточные документы, где числится лишь «лабораторный корпус», и на Министерство науки и образования, которое делает вид, что не знало о существовании жильцов в доме.

Таким образом, многолетнее нежелание бюрократов из КрАО признать права симеизских астрономов на их жилье и итоговый подлог в виде фальшивых бумаг в БТИ, стали рычагом, которым воспользовались московские чиновники для выселения астрономов. А ведь пункт 1 ст. 234 Гражданского кодекса РФ недвусмысленно выступает на стороне симеизских астрономов, которые в течение последних 30-ти лет сами ремонтировали свои квартиры, фактически заброшенные всеми администрациями: "Гражданин, не являющийся собственником недвижимого имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности на него (приобретательная давность)".

Прошу считать этот текст пояснительной запиской в Ялтинский суд.

Бесчеловечная бюрократическая машина уже заработала: 8 июля этого года суд уже признал пенсионерку, которая поселилась здесь сорок лет назад как молодой специалист, а потом стала кандидатом наук и моим соавтором, незаконно проживающей в доме Шайна 1А. Ума не приложу: куда денется эта совершенно одинокая женщина, всю жизнь отдавшая науке. 27 сентября будет суд над двумя другими семьями, включая семью умершего директора обсерватории (его вдова, сын и дочь с семьей; Дмитроца и Зарицкие). Четвертой семье (моей) иск еще не предъявлен, но будет: предупреждение сделано. Моя семья живет здесь с 1986 года, и у нас есть не только прописка, но и официальный ордер на квартиру, выданный в 1997 году, но московские адвокаты уверены в исходе дела. Мы все знаем, какой силой обладает закон, если его применять со всем тщанием. Легко представить, каким всемогущим становится закон, если его «усилить» жульничеством вроде фальшивых документов в БТИ. Мне московские товарищи уже объяснили ход событий: суд, а потом болгаркой вскрывают двери и вещи на улицу. Другого жилья у меня нет, так что провести в Крыму свои закатные годы, как я собирался, видимо, уже не удастся. Не знаю, что я буду делать со своей огромной двух- или трех- тысячной научной библиотекой. Раньше думал, что передам в наследство обсерватории, а сейчас, наверное, просто сожгу на площадке перед зданием.

Я обращаюсь к министру В.Н. Фалькову: у вас еще есть возможность вмешаться в людоедскую деятельность своих подчиненных. Если позарез понадобилось это здание, то потратьте немного денег и цивилизованно расселите астрономов. Есть судебные процессы над отдельными людьми, которые ярко высвечивают проблемы общественного масштаба. Если этот суд в Ялте закончится победой ваших адвокатов, то будет нанесен непоправимый вред престижу российского государства в глазах людей, в первую очередь – крымчан, которые считали, что, наконец, вернулись в 2014 году на Родину. Поэтому, если министерство науки выгонит симеизских астрономов на улицу, то предлагаю разогнать это министерство, потому что для него фальшивые бумаги оказались важнее людей, которые как раз и являются настоящими учеными.

Н.Н. Горькавый, доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственной премии СССР

P.S. Буду благодарен за перепост и максимальное распространение этой информации, а также за дельные советы.

https://don-beaver.livejournal.com/259082.html – цинк

Полагаю, автору действительно будут полезны советы от людей с юридическим образованием, которые разбираются в таких вопросах. Дельные советы приветствуются.

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