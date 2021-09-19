 

Путин поздравил работников и ветеранов ОПК с праздником

19.09.2021, 10:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса РФ с Днем оружейника и отметил лидерство ОПК на мировом рынке вооружений.

«Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, страна по праву гордится выдающимися отечественными учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства, так как их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась история оружейного дела в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил их уникальный вклад в индустриальный и энергетический потенциал страны.



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