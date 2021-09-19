 

Во Франции призвали быстрее признать Крым российским

19.09.2021, 10:50, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен выразил желание, чтобы власти Франции признали Крым российским как можно быстрее.

«Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее (признание Францией российского статуса Крыма)», – цитирует РИА «Новости» Вуазена.

По его словам, ситуация складывается таким образом, что введенные санкции в отношении РФ после 2014 года сыграли ей на пользу. «Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России», – подчеркнул политик.

В настоящее время группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. 

Ранее Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. 

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов.



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