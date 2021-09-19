 

В Карачаево-Черкесии избрали главу республики

19.09.2021, 10:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаДепутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии переизбрали путем тайного голосования на пост главы региона Рашида Темрезова, сообщил председатель парламента Александр Иванов.

«48 голосов, все присутствующие [проголосовали] единогласно. Главой КЧР избран Темрезов Рашид Бориспиевич», – отметил спикер парламента КЧР Александр Иванов, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии. В список входили председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев. Также в списке был указан действующий глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в семье известного в республике хирурга. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент», «финансы и кредит». Работал в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт», был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой».

С 2004 года Темрезов занимал должность гендиректора Управление капитального строительства КЧР, затем – генерального директора ОАО» Электротехническая компания». До назначения главой КЧР в 2011 году Темрезов возглавлял региональное управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Сенаторов предупредили о подготовке штурма Капитолия в день инаугурации Байдена

27.10 / Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и президента Абхазии

27.07 / Классным руководителям назначили дополнительные выплаты

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

04.01 / В 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился – “Укравтопром”

19.08 / Байден заявил о «трудностях» с эвакуацией помогавших США афганцев

05.10 / Вучич выбрал кандидата в премьеры Сербии

07.09 / Трое взрослых и восемь детей пропали в горах в Сочи

15.01 / Welt – многим немецким компаниям придётся вернуть полученную финансовую помощь

02.10 / В Москве решили не ограничивать розничную торговлю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика