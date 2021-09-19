В Карачаево-Черкесии избрали главу республики

Депутаты Народного Собрания (парламента) Карачаево-Черкесии переизбрали путем тайного голосования на пост главы региона Рашида Темрезова, сообщил председатель парламента Александр Иванов.

«48 голосов, все присутствующие [проголосовали] единогласно. Главой КЧР избран Темрезов Рашид Бориспиевич», – отметил спикер парламента КЧР Александр Иванов, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкессии. В список входили председатель Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ, депутат парламента республики Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев. Также в списке был указан действующий глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов.

Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в семье известного в республике хирурга. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент», «финансы и кредит». Работал в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт», был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой».

С 2004 года Темрезов занимал должность гендиректора Управление капитального строительства КЧР, затем – генерального директора ОАО» Электротехническая компания». До назначения главой КЧР в 2011 году Темрезов возглавлял региональное управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.