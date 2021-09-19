 

Клеточка или градиент: какой маникюр ждет модниц осенью

19.09.2021, 10:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Осенью погода становится пасмурной, унылой. Человек пытается как-то поднять себе настроение. Это можно сделать с помощью выбора дизайна ногтей разными способами: с использованием полированной отделки, ярких цветов, художественными рисунками.

Осенний дизайн ногтей

Кто-то предпочитает сдержанные тона в оформлении ногтей, а некоторые предпочитают что-то более смелое. В этом сезоне для модниц имеется большой выбор осеннего маникюра.

Самыми модными маникюрными трендами 2021 года являются следующие варианты:

Капельный маникюр самый востребованный в настоящее время. Можно использовать различные цвета, которые пожелает дама. Сдержанные тона с основой телесного оттенка и капающим полиролем обычно предпочитают сдержанные особы. Более смелые натуры желают использовать зеленый или фиолетовый цвета.В любой дизайн ногтей сейчас включаются волны и водовороты. Можно изобразить не весь замысловатый зеленый узор, а выбрать только один завиток.Является популярным в этом году тонкий французский маникюр (скинни-френч), когда используется очень тонкая кисть для создания вдоль кутикулы небольшого акцента.Модным в этом сезоне стал дизайн в форме шахматной доски. Сочетание зимних и весенних оттенков создает идеальный осенний стиль.Тонкий ореол – так называется еще один дизайн осеннего маникюра. Французские тонкие линии вдоль кутикулы и тонкие кончики ногтей разного цвета дают эффект ореола.При маникюре, имитирующем расплавленные металлы, используются полироль или сусальное золото, которые наносятся на кончики ногтей в форме капель.Дизайн парусника может понравиться любителям более сдержанного маникюра. Сначала покрывается лаком весь ноготь в один цвет. После его высыхания создается дизайн паруса с использованием наклейки по маникюру.Купив в магазине накладки для ногтей, можно создать дизайн ногтей в домашних условиях или обратиться в салон, чтобы украсить основу различными рисунками. Такой вид дизайна называется ретро-развлечением.Модный металлический градиент создаст остроту в осеннем дизайне ногтей при создании разных оттенков.Абстрактный вид придают ногтям, если смешать розовый и красный цвета.

Не только лето, но и осень дает простор фантазии в выборе модного маникюра.

Осенний дизайн ногтей

Из огромного перечня вариантов современного дизайна следует выбирать тот, который подойдет по цвету кожи и глаз, а не только по своему вкусу. Не следует бояться экспериментировать с различными оттенками и формами.

Украсят ногти различные изображения: вишенки, смайлики, волны, капли, пламя, клеточки или градиент



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Мнение: О проблеме вакцинации

08.12 / Александр Беглов пообещал пожертвовать Крыму все петербургские сосули

10.01 / Мнение: Дожили, @ля! Радио “Эхо Москвы” против цензуры!

02.03 / Ученые ответили на ключевой вопрос о происхождении жизни

15.06 / Женщины за многоженство? Преимущества и недостатки полигамии

18.11 / Мнение: Алиев в Карабахе

04.02 / Силовики хотят заставить молчать «Медиазону» — теперь она будет везде!

28.06 / Мнение: Любая искра – и выйдет как с парами бензина, “объёмный взрыв”.

09.07 / Мнение: В Ижевске представители азербайджанской диаспоры систематически насиловали местных девушек.

07.04 / Исчезнувшая звезда: что известно об актрисе Ольге Понизовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика