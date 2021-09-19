Клеточка или градиент: какой маникюр ждет модниц осенью

Осенью погода становится пасмурной, унылой. Человек пытается как-то поднять себе настроение. Это можно сделать с помощью выбора дизайна ногтей разными способами: с использованием полированной отделки, ярких цветов, художественными рисунками.

Осенний дизайн ногтей

Кто-то предпочитает сдержанные тона в оформлении ногтей, а некоторые предпочитают что-то более смелое. В этом сезоне для модниц имеется большой выбор осеннего маникюра.

Самыми модными маникюрными трендами 2021 года являются следующие варианты:

Капельный маникюр самый востребованный в настоящее время. Можно использовать различные цвета, которые пожелает дама. Сдержанные тона с основой телесного оттенка и капающим полиролем обычно предпочитают сдержанные особы. Более смелые натуры желают использовать зеленый или фиолетовый цвета.В любой дизайн ногтей сейчас включаются волны и водовороты. Можно изобразить не весь замысловатый зеленый узор, а выбрать только один завиток. Является популярным в этом году тонкий французский маникюр (скинни-френч), когда используется очень тонкая кисть для создания вдоль кутикулы небольшого акцента. Модным в этом сезоне стал дизайн в форме шахматной доски. Сочетание зимних и весенних оттенков создает идеальный осенний стиль. Тонкий ореол – так называется еще один дизайн осеннего маникюра. Французские тонкие линии вдоль кутикулы и тонкие кончики ногтей разного цвета дают эффект ореола. При маникюре, имитирующем расплавленные металлы, используются полироль или сусальное золото, которые наносятся на кончики ногтей в форме капель. Дизайн парусника может понравиться любителям более сдержанного маникюра. Сначала покрывается лаком весь ноготь в один цвет. После его высыхания создается дизайн паруса с использованием наклейки по маникюру. Купив в магазине накладки для ногтей, можно создать дизайн ногтей в домашних условиях или обратиться в салон, чтобы украсить основу различными рисунками. Такой вид дизайна называется ретро-развлечением. Модный металлический градиент создаст остроту в осеннем дизайне ногтей при создании разных оттенков. Абстрактный вид придают ногтям, если смешать розовый и красный цвета.

Не только лето, но и осень дает простор фантазии в выборе модного маникюра.

Осенний дизайн ногтей

Из огромного перечня вариантов современного дизайна следует выбирать тот, который подойдет по цвету кожи и глаз, а не только по своему вкусу. Не следует бояться экспериментировать с различными оттенками и формами.

Украсят ногти различные изображения: вишенки, смайлики, волны, капли, пламя, клеточки или градиент