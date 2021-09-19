 

В мире сделали почти 6 млрд прививок от коронавируса

19.09.2021, 10:40, Новости дня
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Вакцинация началась в 184 странах мира, последний суточный показатель составил 33,6 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,17 млрд доз, полностью вакцинированы 72,3% населения);
Индия (804 млн доз, полностью вакцинированы 14% населения);
страны Евросоюза (554,8 млн доз, полностью вакцинированы 62,7% населения);
США (384,9 млн доз, полностью вакцинированы 54,5% населения);
Бразилия (220,6 млн доз, полностью вакцинированы 37,2% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (88,7%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 сентября первую дозу вакцины получили 6,3 млн человек, а 5,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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