В мире сделали почти 6 млрд прививок от коронавируса

Вакцинация началась в 184 странах мира, последний суточный показатель составил 33,6 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,17 млрд доз, полностью вакцинированы 72,3% населения);

Индия (804 млн доз, полностью вакцинированы 14% населения);

страны Евросоюза (554,8 млн доз, полностью вакцинированы 62,7% населения);

США (384,9 млн доз, полностью вакцинированы 54,5% населения);

Бразилия (220,6 млн доз, полностью вакцинированы 37,2% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальдивах (88,7%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 сентября первую дозу вакцины получили 6,3 млн человек, а 5,1 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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