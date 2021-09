Космический корабль с первой гражданской миссией успешно приводнился в Атлантическом океане – SpaceX

Экипаж находился на орбите три дня.

“После приводнения астронавтов Inspiration4 встретила команда SpaceX и быстро доставила на борт спасательного судна. SpaceX доставит Dragon обратно на мыс Канаверал для осмотра и ремонта перед будущими пилотируемыми космическими полетами”, – говорится в сообщении.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021

Контекст:

В ночь на 16 сентября SpaceX впервые вывела на орбиту полностью гражданский экипаж в рамках миссии Inspiration4. Корабль поднялся на высоту 585 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции.

Экипаж состоял из четырех человек: бизнесмен Джаред Айзекман (командир экипажа), медик Хейли Арсено, ветеран ВВС США Кристофер Семброски и педагог Шан Проктор.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

